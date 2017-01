Person siktet for Kardashian-smykkeran

For få dager siden arresterte fransk politi minst 15 personer i Paris i forbindelse med at maskerte gjerningsmenn i oktober ranet Kim Kardashian West med våpen.

Det skjedde under den franske moteuken der realitystjernen ble overfalt på sitt eget hotellrom og ranet for smykker verdt rundt ti millioner euro.

Har tatt ut siktelse

Nå melder AFP én av fem mistenkte i dag har blitt siktet av fransk politi.

En aktor har uttalt at denne personen er 63 år gammel, og er foreløpig kun kjent som Yunice A.

Vedkommende er siktet for å ha ranet Kardashian West med pistol og for å ha bundet henne. Samtidig er ni personer fremdeles i varetekt, inkludert fire andre som er mistenkt for å ha vært direkte involvert i smykketyveriet.

Ifølge ABC News er både menn og kvinner blant de mistenkte. Én av dem er 27 år gamle Gary Madar, som er broren til Kardashian Wests sjåfør i Paris. Politiet vurderer derfor mulighetene for at det var en innsidejobb.