Per Marius Weidner-Olsen nominert til Brageprisen: – Veldig stolt

– Eg er veldig stolt og glad på romanen sine vegner, seier Weidner-Olsen til NRK.

Onsdag fortalde NRK at Per Marius Weidner-Olsen via advokaten sin varsla mogeleg erstatningskrav mot Forlaget Oktober.

– Han går utvilsamt glipp av ein heil del royalty-inntekter no ettersom forlaget ikkje har trykt fleire eksemplar av boka, sa advokat Hans Marius Graasvold om saka.

No kan forfattaren vinna Brageprisen.

De nominerte til Brageprisen 2020 Ekspandér faktaboks Skjønnlitteratur: Beate Grimsrud: «Jeg foreslår at vi våkner», Cappelen Damm

Vigdis Hjorth: «Er mor død», Cappelen Damm

Olaug Nilssen: «Yt etter evne, få etter behov», Det Norske Samlaget

Per Marius Weidner-Olsen: «Jeg hadde en oppvekst nesten som min egen», Forlaget Oktober Sakprosa: Erika Fatland: «Høyt: en reise i Himalaya», Kagge Forlag

Alfred Fidjestøl: «Mine kamper: biografien om Drillo», Gyldendal

Dag O. Hessen:« Verden på vippepunktet», Res Publica

Sigrun Slapgard: «Eit hemmeleg liv: spesialagent og Spaniafrivillig Wilhelm Holst», Det Norske Samlaget Barne- og ungdomsbøker: Helene Guåker: «Høgspenning livsfare», Det Norske Samlaget

Jenny Jordahl: «Hva skjedde egentlig med deg?», Cappelen Damm

Gulraiz Sharif: «Hør her'a!», Cappelen Damm

Andreas Tjernshaugen og Line Renslebråten (ill): «Blåhvalen», Kagge Forlag Åpen klasse: Nyttebøker Lene Drange og Tore Løchstøer Hauge: «Snaponomi – bli supergod på egen økonomi», Vigmostad & Bjørke

Thomas Horne: «Den store klimaguiden», Forlaget Press

Olav Schewe og Barbara Oakley: «Superhjernen. De beste strategiene for læring», Universitetsforlaget

Johannes Slettedal og Martin Aas (ill.): «Nettvett med Johannes. Bli smart på internett!», Gyldendal

– Ei trist og einsam kjensle

Etter einigheit med Forlaget Oktober onsdag, har Weidner-Olsen no overtatt rettane til boka si.

– Frå i går av står eg og romanen utan eit forlag. Det gir ei trist og einsam kjensle, seier Weidner-Olsen.

Han viser til at Oktober ikkje har trykka vidare opplag av boka, og synest det er synd at ho ikkje er tilgjengeleg for eventuelle nye lesarar.

– Eg vil tru konflikten rundt boka og bragenominasjonen aukar ei allereie sterk kjøpslyst, seier han.