Peer Gynt-sjef etterlyser mer kulturturisme

Det årlige Peer Gynt-spelet på Gålå hadde premiere i helgen. I år er alle forestillingene utsolgt, og omsetningen på 21 000 billetter er ny publikumsrekord. Marit Lien, sjef for Peer Gynt-stevnet, mener det gjøres for lite for å lokke utenlandske turister til kulturarrangementer i Norge.

KULTURISME: Sjef i Peer Gynt-spelet, Marit Lien, sier det er for lmye fokus på natur på Visit Norway sine nettsider. Foto: Terje Gording Hong / NRK

– Hvis man går på Visit Norway sine sider, så er det fjord og fjell og midnattssol som fremmes. Vi har et ønske om at man ser på kultur som en reiseanledning, at man reiser fordi man skal oppleve kultur.

I Peer Gynt-stevnet har de tatt grep for å gjøre stevnet mer tilgjengelig for utenlandske kulturturister. Lien forteller at de på to år har økt antall internasjonale turister fra to til syv prosent.

– Vi har gjort ganske mye de tre siste årene. I 2013 så startet vi et internasjonaliseringsprosjekt og de turistene som kommer til Peer Gynt-spelet på Gålå får en tilrettelagt opplevelse.

– De får introduksjon enten på engelsk eller tysk, og høre en guide på hodetelefoner som forteller om de ulike scenene på sitt eget språk. Og så er det et sammendragshefte man kan følge med på under forestillingen.

Stort potensial

I reiselivsmeldingen regjeringen la frem i mars, sa regjeringen at de vil lage en strategi for kultur og reiseliv med vekt på kulturturisme.

Direktør for Førdefestivalen Hilde Bjørkum, mener det er et stort potensial som ikke er utnyttet i å lokke kulturturister til Norge.

TILTAK: Direktør for Førdefestivalen, Hilde Bjørkum, sier det er konkrete tiltak som fører til resultater. Foto: Adalheidur Oldeide/NRK

– Det er mange ord og fine planer, men det er de konkrete tiltakene som må til for at man skal få resultater. Så det er der jeg føler at skoen trykker litt, sier Bjørkum.

Dorthe Eide, som forsker på kulturturisme, mener at denne typen turister bidrar med kroner i kassa. Hun sier de er mer spandable på ferie, og bruker mer penger per dag.

– Det bidrar direkte til de kundene eller turistene som kommer, Det bidrar til bedriftene som er involvert direkte, og det bidrar indirekte til de som jobber med overnatting og varehandel for eksempel.

Mye natur

Kritikken om at det er for mye naturfokus på Visit Norway sine sider er ikke ukjent for direktør Bente Bratland Holm. Hun er enig i at natur har fått for stor plass.

– Vi kan være enig med festivalene og festivalarrangørene at det har vært altfor lite fokus på kultur i årene som har gått.

– Vi har vist frem natur, som det viktigste fortrinnet vi har i landet, men det er vel kanskje på tide å se på det og nyansere det bildet litt i fremtiden, sier hun til NRK.