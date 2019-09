Påvirkere oppfordrer til boikott av nettsteder

I helgen skrev NRK om hvordan Demokratene har gjort et brakvalg i Kristiansand. I saken så man nærmere på hvordan blant annet gründer Einar Øgrey Brandsdal har vært med på opprøret som ga Vidar Kleppe og Demokratene ti representanter i bystyret i Kristiansand.

Brandsdal er en markant og omstridt næringslivsleder. Han har tidligere vært medlem i KrF og Høyre. Før valget ga han støtte til Tverrpolitisk Folkeliste. Han er innbitt motstander av bompenger og eiendomsskatt, og svært kritisk til fosterreduksjon, også kjent som tvillingabort. Brandsdal er far til tvillinger og skrev en Ytring om temaet på NRK.no i oktober i fjor.

Les hele saken: Jesus, Kleppe og demokratiet

– Bør bruke pengene som stemmesedler

Saken har nå skapt reaksjoner hos flere påvirkere, som oppfordrer til boikott av nettbutikkene hans. En av de første som gjorde det var Ida Evita de Leon, som har lagt ut to bilder på sin instagram-profil med et rødt kryss over henholdsvis BliVakker.no og Netthandelen.no.

– Jeg mener at vi som individer har mer makt enn vi tror og at vi bør bruke pengene våre som stemmesedler, og at sosiale medier er en genial kanal for å oppfordre folk til å bruke stemmeretten også utenom valgkampen, sier hun.

Ulrikke Falch har også lagt ut flere stories på Instagram, som nettstedet 730.no har omtalt. Der oppfordrer hun følgerne sine til å lese NRK-saken så gjøre seg opp en mening om det er noe de ønsker å kjøpe sminke fra Brandsdal.

Ulrikke Falch er blant dem som oppfordrer sine følgere til å boikotte nettbutikkene til Brandsdal. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Pengene du bruker på BliVakker.no eller Netthandelen.no bruker Einar på å drive valgkamp i Kristiansand. Han er en av grunnene til at Demokratene har ti representanter i bystyret, sier hun.

NRK har vært i kontakt med Brandsdal og forelagt ham påstandene, men han ønsker ikke å kommentere saken før på mandag.

Camilla Lorentzen har samarbeidet med Blivakker en gang i forbindelse med et løp til inntekt for Kreftforeningen. Nå oppfordrer hun sine følgere til å ikke bruke rabattkoden hun har delt.

– Jeg oppfordrer til boikott fordi de pengene som firmaet Blivakker og Netthandelen.no drar inn i siste instans havner hos en person med holdninger som jeg på ingen måte kan relatere meg til, sier hun.

Camilla Lorentzen vil donere pengene hun tjener på samarbeidet med BliVakker til en organisasjon. Foto: Privat

Hun ber også sine følgere om forslag til organisasjoner som hun kan donere pengene hun tjener på samarbeidet til.

Kritiske til «Sørlandsnyhetene»

Både de Leon og Falch er kritiske til Facebook-siden Sørlandsnyhetene, som Brandsdal startet. Dagens Næringsliv skrev i september at siden «har satt Sørlandet på hodet», og at Brandsdal da trakk seg fra siden.

– Jeg mener at det han står for er undertrykkelse av kvinner og minoriteter, hvert fall slik det kommer frem av Facebook-siden Sørlandsnyhetene, sier de Leon.

I en Ytring på NRK i oktober 2018 skrev Brandsdal mer utdypende om hans syn på diskusjonen rundt tvillingabort som raste da KrF skulle velge høyre eller venstresiden.

«Når et lite menneske i mors mage har et hjerte som slår, er de tikke da et liv der? Når vi suger det ut, da kan vi konstatere at hjertet har stoppet. Man kan også konstatere at det ikke er noe liv igjen i mors mage. Noen kaller det mord, noen abort, andre fosterfjerning. Men en ting er sikkert, det er ikke noe liv igjen i mors mage», skrev han da.

– Forstå at man som enkeltindivid har makt

Falch og de Leon har også fått spørsmål om man skal boikotte alle man er uenige med, og de Leon har også fått kommentarer på om dette krenker ytringsfriheten ved å oppfordre til boikott.

– Jeg mener det er det stikkmotsatte. Det er rett og slett å engasjere seg i demokratiet og forstå at man som enkeltindivid har makt, mener hun.

Til dem som lurer på om man bør boikotte alle man er uenige med, mener de Leon det er viktig å bruke makten man har som enkeltindivid.

– Det er et hav av byråkrati og system, og det er på denne måten vi kan endre ting til det positive, mener hun.

Falch avslutter sin instastory med å minne følgerne sine på at man alltid bør være kildekritiske.

– Nå i et så polarisert debattklima som eksisterer for tiden så er det viktig å nyansere dette. Jeg tror ikke dette er et ondt menneske som prøver å såre noen. Vi trenger ikke hate noen selv om man ikke deler den samme meningen, avslutter hun.