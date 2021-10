Selv om årene har gått siden 1970, blir det fortsatt diskutert hva som var grunnen til at Beatles ble oppløst.

Var det fordi John Lennon sa at han ville ha en solokarriere? Eller på grunn av Lennons ekteskap med Yoko Ono? Fordi Paul McCartney i 1970 offentliggjorde at han hadde forlatt bandet?

Historien har ofte gitt McCartney skylden for at bandet ble oppløst, skriver The Guardian.

Grunnen er at han som svar til en journalist svarte at Beatles ikke lenger eksisterte. Det var første gang noen i bandet sa det høyt, og gjorde McCartney fikk skylden.

Intervju med BBC

Forsiden til Daily Mirror 10. april der det ble kjent a Paul McCartney kom til å forlate Beatles. Foto: Faksimile

Nå har McCartney gitt et intervju med BBC der han forteller sin versjon av bruddet.

– Jeg satte ikke i gang bruddet. Det var vår Johnny, sier han.

McCartney sier at tiden rundt bruddet var den vanskeligste i hans liv, men at han ønsket at bandet skulle fortsette.

Han sier at de fortsatt lagde god musikk. – «Abbey Road», «Let it be», ikke dårlig, sier McCartney og navngir de to siste platene bandet ga ut.

– Dette var mitt band, min jobb, det var mitt liv, så jeg ville at det skulle fortsette, sier han.

I intervjuet forteller McCartney om hva som skjedde rundt bruddet.

– John kom inn i rommet en dag og sa at han ville forlate Beatles. Er ikke det å sette i gang bruddet? sier han.

Forvirringen rundt bruddet skyldes ifølge McCartney at bandets manager, Allen Klein, ba dem ikke å si noe mens han fullførte noen forretningsavtaler.

– I noen måneder måtte vi late som. Det føltes rart fordi vi visste alle sammen at det var slutt på Beatles, men vi kunne ikke bare gå vår vei, sier han.

Til slutt ble McCartney lei av å skjule sannheten og svarte derfor en journalist med at det var over.

Paul McCartney var mandag 4. oktober i Paris for å se sin designerdatter, Stella McCartney, presentere sin kleskolleksjon for våren og sommeren 2022. Foto: Vianney Le Caer / AP

Ringo trodde ikke det var slutt

Paul McCartney er en av to gjenlevende medlemmer av Beatles. John Lennon ble skutt og drept i 1980 og George Harrison døde av kreft i 2001.

Det andre gjenlevende medlemmet, Ringo Starr, sa i et intervju i fjor at han ikke trodde Beatles ble splittet for godt i 1970.

Les: Ringo Starr fyller 80: – Jeg trodde ikke Beatles ble splittet for godt

Starr fortalte også en bisarr historie om at bandet planla en gjenforeningskonsert i 1975, men at det ikke ble noe av fordi arrangøren planla et oppvarmingsshow med en brytekamp mellom en mann og en hvithai.

Intervju, bok og TV-serie

Paul McCartney sammen med John Wilson, mannen som har intervjuet ham for BBC. Foto: BBC

Intervjuet med McCartney er gjort av BBCs radiopersonlighet John Wilson. Det skal sendes i programmet «This Cultural Life» på BBC Radio 4 mandag 23. oktober.

Radioprogrammet er bare en del av oppmerksomheten som blir McCartney til del de neste ukene.

I november kommer en seks timer lang dokumentarserie om Beatles, laget av «Ringenes Herre»-regissør Peter Jackson.

Han har fått tilgang til 56 timer med aldri tidligere utgitte filmopptak og over 150 timer med lydopptak.

Det har resultert i serien «The Beatles: Get Back», som slippes i strømmetjenesten Disney+ i tre to timer lange episoder, 25., 26. og 27. november i år.

Enda mer spenning er det knyttet til boken «The Lyrics: 1956 to the Present» – «Tekstene: 1956 til i dag».

Boken er en slags selvbiografi der Paul McCartney skriver om livet og kunsten med utgangspunkt i 154 av sine sangtekster.

Forhåndsomtalen sier at boken forteller om omstendighetene da sangene ble skrevet, stedene og menneskene som inspirerte dem og hva han tenker om dem i dag.

McCartney, som fyller 80 neste år, har ikke tidligere utgitt noen selvbiografi. Boken er derfor imøtesett med stor interesse.