– Det er viktig å fortelle denne historien igjen, og igjen, og igjen, sier Anders Danielsen Lie (39) til et stille publikum, når han snakker om rollen som terrorist Anders Behring Breivik i den nye Netflix-filmen «22 July».

Strømmetjenesten har så langt holdt all informasjon om filmen tett til brystet, men nå snakker de norske skuespillerne og regissør Paul Greengrass for første gang om filmen under en pressekonferanse på filmfestivalen i Venezia.

STERKE BILDER: Tirsdag ble filmens trailer sluppet. NRK advarer mot sterke bilder. Du trenger javascript for å se video. STERKE BILDER: Tirsdag ble filmens trailer sluppet. NRK advarer mot sterke bilder.

– Nødvendig å vise ham

22. juli-terroren har blitt gjenfortalt flere ganger gjennom flere formater.

Tidligere i år kom Eirik Poppe med «Utøya 22. juli», NRK holder på med en egen serie, og det er også blitt skrevet bøker og teaterstykker.

Men aldri før har Breivik blitt vist så tydelig gjennom en karakter som nå.

Lie mener dette var helt nødvendig.

– Mange personer der ute deler fortsatt Breiviks ideer. Det er viktig at vi snakker om dette, og det må ikke bli tabu. Vi må vise gjennom ytringsfriheten at dette er falske ideer, sier Lie.

– Hvis vi skal forstå radikaliseringen og høyreekstremismen – hvordan den unge, hvite middelklassemannen kunne bli slik, da er det nødvendig å vise ham, fortsetter han.

SPILLER REELL FAMILIE: Skuespillerne Jonas Strand Gravli (t.h.) og Isak Bakli Aglen spiller brødrene Viljar og Torje Hanssen som var tilstede på Utøya under skytingen. Foto: Erik Aavatsmark / AP

Ville egentlig lage film om migrasjonskrisen

Regissør Paul Greengrass sier han først hadde tenkt å lage en film om migrasjonskrisen i Europa.

Etter hvert som han arbeidet med temaet, fikk han øynene opp for høyreekstremisme og derav 22. juli-terroren som hadde rammet Norge.

– Dette er en film til de overlevende, de pårørende og samfunnet. Men det handler også om kampen Norge hadde for å ta demokratiet tilbake, sier Greengrass, som fikk applaus fra salen.

SAMLET: Onsdag kveld er det internasjonal premiere på filmen «22 July». Skuespillerne, forfatter Åsne Seierstad og regissør Paul Greengrass er samlet i Venezia under filmfestivalen. Foto: Netflix

Greengrass er blant annet kjent for å ha regissert filmer som «Bourne-filmene» og «Bloody Sunday». Onsdag kveld vises den for første gang for et internasjonalt publikum i Venezia.

Regissøren understreker at det er viktig for ham å sende budskap gjennom filmene han lager.

– Jeg tror vi har en utfordrende tid i møte med tanke på populisme, nasjonalisme og høyreekstremisme - se bare fra England til det kommende valget i Sverige. Jeg har forsøkt å vise dette gjennom «22 July» – at vi ikke må glemme at disse ideene fortsatt eksisterer, sier han.

Det er også første gangen regissøren har samarbeidet med Netflix. Dette sier han er for å nå ut til et spesielt publikum.

– Jeg vil at filmen skal nå ut til unge mennesker. De må få se dette. Filmen forsøker å reflektere over hvor vi er i dag, og hvor vi skal gå videre for å håndtere dette, sier han.

Allerede fått reaksjoner

«22 July» blir å se for første gang på Netflix 10. oktober, og norske kinoer har foreløpig ikke sagt om de vil vise den.

Filmen er basert på Åsne Seierstads bok «En av oss». Under samme pressekonferanse sier forfatteren at hun er fornøyd med samarbeidet med Greengrass.

– Det er som tittelen min: Breivik er en av oss. Dette synes jeg kommer bra frem i filmen. Jeg har også respekt for at Greengrass' film har sine kunstneriske friheter, sier hun, og legger til at et sentralt punkt handler om høyreekstremisme og hvordan samfunnet i Norge svarte på dette.

Tirsdag ble traileren sluppet, som viser flere sterke bilder av volden på Utøya og utenfor Regjeringskvartalet.

Både støttegrupper og AUF fortalte da NRK at de reagerte på de sterke bildene, selv om de har jobbet tett med Greengrass under filmens utforming.