De kunne selv vært hovedperson i en krimbok, og de vet hva de snakker om når krim er tema. Stiller politifolk, advokater, dommere og bankranere andre krav til krim enn vanlige folk? Vi ba noen av dem anbefale en krimbok til påskeferien.

Tor-Aksel Busch, riksadvokat

SJEFEN SJØL: Riksadvokat Tor-Aksel Busch trekker fram svensk samfunnskritisk krim. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

ANBEFALER: Sjöwall og Wahlöös romanserie «Roman om en forbrytelse»

– Jeg leser mindre krim enn tidligere. Gjennomgående synes det som om slik litteratur har utviklet seg i en råere og grovere retning. Det appellerer ikke til meg. Hverdager på kontoret med virkelige saker er krevende nok.

– De ti bøkene om Martin Beck fra ekteparet Sjöwall og Wahlöö tåler fortsatt meget godt dagens lys og anbefales som god påskelektyre. Fornøyelig og treffende beskrives svensk politi, ikke uten paralleller til vårt eget.

Hanne Kristin Rohde, forfatter, tidligere politisjef

SKIFTET BEITE: Hanne Christin Rohde sa i 2014 opp stillingen som leder av Seksjon for volds- og seksualforbrytelser i Oslo Politidistrikt. Hun skriver nå krimbøker. Foto: Per Christian Gråberg / NRK

ANBEFALER: Agatha Christies «Solen var vitne»

– Etter å ha jobbet med tung kriminalitet i mange år leser jeg fortsatt krim, men nå foretrekker jeg det litt lettere slaget. I påsken skal jeg derfor ta opp igjen en av de gamle bøkene til Agathe Christie. Jeg koser meg med hennes personskildringer og miljløskildringer, med en liten undring: Hvem er det hun har greid å gjøre skyldig denne gangen?

– Christie skriver jo på en måte litt kultiverte drap, om man kan bruke det uttrykket. Ingen over, ingen ved siden av!

Jøran Kallmyr, justisminister

NYANSATT: Justisminister Jøran Kallmyr liker krim som foregår i Afrika. Foto: Dag Robert Johansen / NRK

ANBEFALER: Wilbur Smiths «Assegai»

Smith skriver spenningsromaner fra Afrika.Handlingen foregår i 1913 i Kenya. Eks-soldaten, nå profesjonell jeger i Britisk Øst-Afrika, Leon Courtney, guider rike menn fra USA og Europa på storviltjakt på Masai-stammens territorium. Her er krig, intriger og dramatikk. Og litt kjærlighet.

Anbefaler også en triologi fra Ken Follett med bøkene:

Fall of Giants (2010) (norsk tittel: Kjempenes fall)

Winter of the World (2012) (norsk tittel: Vinter over verden)

The edge of eternity (2014) (norsk tittel: På grensen til evigheten)

Cecilie Østensen Berglund, høyesterettsdommer

DOMMEREN: Cecilie Østensen Berglund er Norges yngste høyesterettsdommer, og oppflasket på Agatha Christies bøker.

ANBEFALER: Anne Holts «1222»

– Med en mor som elsker krim er jeg vokst opp med Agatha Christie som påskelitteratur, så hun ble tidlig en favoritt. Moren min kommer fortsatt med bøker hun mener jeg bør lese, og for noen år siden fikk jeg Anne Holts «1222». Den falt i smak, en spennende bok om togavsporing og innesperring på hotell – selvsagt i snøstorm. Jeg leste den i forbindelse med at mannen min og jeg skulle gå på ski fra Finse til Rjukan en påske, så det gjorde det hele litt ekstra artig.

– Vi har en lesesirkel med dommere, utredere og saksbehandlere i Høyesterett, hvor det kommer mange gode tips. En av fjorårets bøker var «Drømmetyderens død» om gisselforhandleren Niels Bentzon i Københavnpolitiet, skrevet av den danske duoen A.J. Kazinski. Den synes jeg var knallgod.

Martin Pedersen, tidligere bankraner

RANSKONGE: Da Martin Pedersen ble tatt i 1982, hadde han begått 19 ran. Hans advokat Olav Hestenes i bakgrunnen. Pedersen har selv skrevet boken «Fengslet av loven – Fra ranskonge til jurist». Foto: NTB scanpix

ANBEFALER: Jo Nesbøs «Snømannen»

– Egentlig alt av Jo Nesbø, men denne har satt seg fast som en av bøkene jeg husker spesielt godt. Nesbø skriver fantastisk godt. Jeg elsker måten han formidler på, og hvordan han skriver frem plottet. Han er ikke så forsiktig, jeg synes rett og slett at han er helt rå.

- En liten «funfact» er at jeg også er nevnt i en av bøkene hans, i en samtale mellom to politifolk ved Oslo Politikammer. Det var noe om at jeg «ikke var så ille likevel».

Pedersen understreker at tiden som bankraner ikke er noe han er stolt av, men han skjønner at folk ser på historien fra den gang som nokså spinnvill. (journ.mrk)

Ida Melbo Øysetese, visepolitimester i Vest politidistrikt

GLAD I KRIMBØKER: Ida Melbo Øystese trekker fram lokal krim.

ANBEFALER: Agnes Matres «Skinnet bedrar»

– Jeg er veldig glad i krimbøker og det har jeg vært siden jeg leste «Frøken Detektiv» i barndommen. Det er mange favoritter, men jeg vil særlig fremheve Agnes Matre sin bok «Skinnet bedrar».

– Handlingen foregår i Vest politidistrikt, nærmere bestemt den vakre bygda Øystese. Men hovedsaken er at den er meget godt skrevet, har et godt plott og tar også opp viktige tema knyttet til barn som opplever omsorgssvikt.

John Christian Elden, forsvarsadvokat

TRAVEL FORSVARER 1: Men John Christian Elden tar seg tid til krim i påsken. Foto: Ola Hana / NRK

ANBEFALER: Chris Tvedts «Skjellig grunn til mistanke»

– I påsken skal jeg selv lese de nye bøkene til Jørn Lier Horst og til min kollega på Åsted Norge, Hanne Kristin Rohde.

– Det skrives ikke så mye advoktakrim i Norge lenger, men vil man ha den genren, ville jeg tatt en tur til Chris Tvedt. Han er bergensforfatter og tidligere advokat og skriver krim om forsvarsadvokaten Mikael Brenne. Der får du en advokat i helterollen for en gangs skyld, selv om han er litt sjuksete av seg.

– Tvedt har gitt bøkene sine jussspråk, men det er gode beskrivelser fra bergensmiljøet og krimmiljøet. Jeg liker at krim er virkelighetsnært, så jeg foretrekker de forfattere som har jobbet i bransjen og vet hvordan systemet fungerer.

Olav Rønneberg, krimjournalist i NRK

FORKLARER: Olav Rønneberg der vi er vant til å se ham på NRK, som reporter fra tinghuset. Foto: NRK

ANBEFALER: GW Perssons «Linda - som i Lindamordet» (2005 på svensk)

– Jeg liker GW Perssons bøker fordi han skriver bra og realistiske plott. Selv med en god hjerne for krimintriger klarer du ikke pønske ut hvem som er morderen. Etterforsker Evert Beckström er en erketypisk, forfylla politimann, som gjerne tar æren for å ha løst saken, selv om kollegaene har gjort mesteparten av arbeidet.

– «Linda - som i Lindamordet» har jeg lest to ganger, på svensk, som er best for å nyte språket. Selv om jeg andre gang visste hvem morderen var, er jeg opptatt av kriminalteknisk arbeid, og ville gjerne ha med meg detaljene.

Pål Grøndahl, rettspsykiatrisk sakkyndig

PSYKOLOGEN: Pål Grøndahl anbefaler krim med psykologisk innsikt. Foto: NRK

ANBEFALER: Karin Fossums «Hviskeren»

– I fjor var jeg på Lanzarote en måned for å skrive ferdig bok - om drap. Jeg hadde mange pauser fra skrivingen og hadde tatt med meg lydbok. Det var «Hviskeren» av Karin Fossum. Så fint og lavælt skrevet om et lite menneske og og den situasjonen hun havnet i. Det er boken jeg vil anbefale - og der er det i alle fall rettspsykiatriske problemstillinger. Kan ikke si mer uten å røpe hva som skjer.

Jens Christian Nørve, programleder Åsted Norge på TV2

SAKLIG: Krimjournalist Jens Christian Nørve mener sakspapirer fra politiet er god krimlektyre i seg selv. Foto: Espen Solli / TV2 / TV 2

ANBEFALER: Tom Egelands «Ulvenatten»

– Gjennom et år leser jeg vanvittig mange politidokumenter, og ofte overgår virkeligheten fantasien, som vi vet. I min første jobb som krimreporter i TV2, tok jeg med meg tingrettsdommen i Nokas-saken til Hellas og leste den på stranda. Det var en utrolig godt skrevet dom, så den anbefaler jeg!

– Ellers er min favorittforfatter Tom Egeland. Han ansatte meg i TV2 i sin tid, så jeg føler meg nesten forpliktet til å lese hans bøker. «Ulvenatten» ligger tett på min bransje. Tsjetsjenske terrorister kaprer nemlig en direktesendt tv-debatt, og så oppstår det en rekke dilemmaer rundt det.

Asbjørn Hansen, etterforsker

HAR SETT DET MESTE: Tidligere drapsetterforsker Asbjørn Hansen liker best virkelighetsnær krim. Foto: NRK

ANBEFALER: Jussi Adler-Olsens «Washingtondekretet» og «Alfabethuset»

– Jeg leser ganske mye krim i fritiden. Mens Jo Nesbøs Harry Hole hadde fått sparken etter 10 minutter, er jeg glad i bøkene til Jørn Lier-Horst. Som tidligere politimann holder han det nært virkeligheten, samtidig som han klarer å holde spenningen oppe.

– Ellers har jeg lest alle i serien til danske Jussi Adler-Olsens bøker om Carl Mørck og Avdeling Q i København-politiet. Her vil jeg imidlertid anbefale to av hans frittstående thrillere, som er veldig spennende lesestoff.

Absjørn Rachlew, avhørsekspert i KRIPOS

AVHØREREN: Asbjørn Rachlew skrev en doktoravhandling om avhørsteknikk som endret norske politimetoder. Foto: Kjetil Solhøi / NRK

ANBEFALER: Sir Arthur Conan Doyles «Sherlock Holmes»-bøkene

– Jeg er nok dessverre en fagidiot - og tillater jeg meg selv å lese annet enn fagbøker, så går det i (relevant) true crime, som «Mannen som slutade ljuga» av Dan Josefsson og «Hvem drepte Birgitte» av B.O. Jahr. Jeg interesserer meg spesielt for avhørsteknikkene som beskrive der.

– For øvrig er det slik at hodejegeren i Jo Nesbøs bok med samme tittel, aktivt og bevisst anvender de mest kjente avhørsmetodene i verden (fra Inbau, Reid og Buckley's fagbok: «Interrogations and Confessions»). Det er tilståelsesfokuserte og manipulative teknikker som dessverre dominerer metodene som har vært brukt i virkeligheten.

– Av skjønnlitterære klassikere ligger muligens Sherlock Holmes' tenkning nærmest dagens anbefalte metodikk. Den handler, kort fortalt, om å identifisere alternative forklaringer (inkludert uskyldshypotesene) og deretter aktivt teste disse FØR de potensielle bevisene presenteres.

Brynjar Meling, forsvarsadvokat

TRAVEL FORSVARER 2: Brynjar Meling leser ikke BARE saksdokumenter som forsvarsadvokat. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

ANBEFALER: Jan Mehlums «Din eneste venn»

– Jeg vil gjerne få lest litt krim, og blir happy om jeg kommer meg gjennom 1-2 krimbøker i påsken. Best liker jeg dem som har faglig bakgrunn, som eks-politimann Jørn Lier Horst eller eks-advokat Chris Tvedt. Jeg tror jeg velger meg Jan Mehlum, som er sosiolog i tillegg til krimforfatter. Hans hovedperson er advokat Svend Foyn. Jeg synes det er litt stas at jeg har gjort mitt inntog i kriminallitteraturen i to av bøkene hans. Cirka sånn går dialogen mellom Svend Foyn og en mann som kommer inn og sier:

– Det har vært en bombe-eksplsojon i Oslo!

– Har du snakket med ham?

–Med hvem?

– Med Brynjar Meling. Det er hans folk som pleier å stå bak sånt!