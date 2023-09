Partene i Hollywood-streiken møtes denne uken

I dag har det gått 141 dager siden manusforfatterne i Hollywood, senere også skuespillerne, gikk til streik.

Streiken fører til utsettelser på alle produksjoner. Fra påventede kinofilmer som Dune 2, til episoder av populære serier som Stranger Things og Euphoria. (Se oversikt over flere utsatte filmer i faktaboks)

Fortsatt er ingen løsning i sikte, men etter tre uker med fullstendig stillstand har partene blitt enige om å møtes.

Det skriver The Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMP-TP), som representerer Paramount, Warner Bros., Discovery, Netflix og Amazon, i en pressemelding.

– Alle medlemmer av AMP-TP er ivrige etter å oppnå en rettferdig avtale, heter det i den korte pressemeldingen.

Initiativet til møtet kommer fra Writers Guild of America (WGA), som representerer manusforfatterne. De streiker sammen med skuespillerne i Screen Actors Guild (SAG) for første gang på 63 år.

– Jeg vet at denne streiken er vanskelig. I tiden fremover vil den bli enda vanskeligere. Men grunnen til at vi har den største streiken i vår historie, er fordi vi står ved et veiskille, sier Fran Drescher, leder for skuespillernes fagforening SAG.

Fran Drescher, kanskje mest kjent fra TV-serien The Nanny, er fagforeningssjef for skuespillerne i Hollywood. Foto: AP/NTB Scanpix

Vil eie egen kreativitet

Streikerne mener forretningsmodellen for hele filmbransjen har blitt endret etter inntoget av strømming, digitalisering og kunstig intelligens.

De vil ha økt grunnlønn for å kompensere for inntekten som har blitt borte, men kanskje viktigst: retten til å eie sin egen stemme, kropp og kreativitet i møte med kunstig intelligens.

Frykten er at den nye teknologien skal kunne gjenskape stemmer, bilder og historier, uten at menneskene bak får betalt.

– Vi har allerede hørt syntetiske versjoner av stemmene våre. Vi vet at stemmene våre blir brukt til å trene algoritmer, sier stemmeskuespiller Linsay Rousseau.

Frontene ble enda steilere da Deadline nylig publiserte en sak som avslørte at de store filmstudioene hadde planer om å vente til skuespillerne ble tom for penger, før de begynte å forhandle.

Selger hundelufting og private videosamtaler

Selv om partene ikke har møttes på nesten en måned, har det ikke manglet på nyheter fra streiken.

Skuespiller Lena Dunham har auksjonert bort veggmaleri til inntekt for de streikerammede. Faksimile: Skjermdump fra Instagram

Flere skuespillere har blant annet gått sammen om en auksjon til inntekt for streikende som nå sliter.

Der har man kunnet kjøpe hundelufting fra Parks and Recreation-skuespiller Adam Scott, veggmaleri fra Girls-skaper Lena Dunham eller en privat videosamtale med komiker Sarah Silverman.

Etter som streiken drar ut, har streikebryterne også fått mer oppmerksomhet.

Drew Barrymore sa hun ville fortsette å lage talkshowet sitt, men endte opp med å trekke seg og be gråtende om unnskyldning.

Talkshowlegenden Bill Maher har være kritisk til streiken, noe mange av hans venner og kolleger reagerer på. Foto: AP

Bill Maher kaller kravet fra streikerne «ganske sprøtt», og sier han vil fortsette å spille inn «Real Time With Bill Maher» som før. Det har skapt sterke reaksjoner, blant annet fra Keith Olbermann i podkasten «Countdown»:

– Jeg har kjent deg siden 1978: Fuck deg, Bill, din egoistiske umorsomme drittsekk, sier Olbermann.

Kan tape 50 millioner dollar

De økonomiske ringvirkningene av streiken i Hollywood har blitt så store at selve staten har begynt å vakle. Hvis streiken strekker seg inn i oktober, kan skaden allerede stå for et tap på mellom 40 og 50 millioner dollar, mener professor Todd Holmes ved California State University.

Denne uken sendte Fiona Ma, økonomisjef for staten California, et brev til flere av studiosjefene.

– Deres manglende evne til å komme til enighet truer bransjens evne til å sikre at skriving, skuespill og andre jobber blir sett på som bærekraftige karrierer i California, skriver Ma.

Den lengste streiken i Hollywoods historie er fortsatt manusforfatternes streik i 1988, men om noen få uker risikerer dette å bli den lengste streiken i filmdistriktets historie.