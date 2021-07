Pårørende får ikke plass på tiårsmarkering: – Et slag i magen

NRK har snakket med flere etterlatte som føler seg ekskludert fra minnemarkeringen. Én av dem er Rita Føreland, som mistet sønnen Thomas på Utøya.

Hun sitter ved «Jernrosene», utenfor domkirken i Oslo sentrum. Hun synes metallrosene er det fineste minnesmerket etter den vonde dagen: Enkelt og verdig.

Domkirken ved siden av er et av stedene hvor markeringen etter terrorangrepet 22. juli 2011 skal foregå.

Flere etterlatte får ikke plass i domkirken under arrangementet.

– Ikke noe alternativ for meg

Det var den nasjonale støttegruppen for 22. juli som sendte ut informasjon og lenke til påmelding til domkirken til sine medlemmer.

Føreland er blant flere andre ikke medlem av Den nasjonale støttegruppen og fikk dermed ikke mulighet til å sikre seg en plass i domkirken.

Hun føler seg ekskludert fra markeringen, og mener hele prosessen har vært preget av mangel på informasjon.

Hun ble etter hvert henvist til Hole kirke som ligger cirka 70 kilometer fra der hun egentlig sogner til, nemlig Strømmen.

– Jeg fikk beskjed om at vi kan dra til Hole kirke for gudstjeneste fordi det er for fullt i domkirken. Det er ikke noe alternativ for meg, sier Føreland.

Etter at NRK begynte å jobbe med saken har imidlertid arrangørene funnet en plass til Rita Føreland i domkirken på tiårsmarkeringen.

På venstre arm har Føreland tatovert bilde av sønnen sin Thomas som omkom på Utøya i 2011. Foto: Ketil Kern / NRK

Plassene ble raskt fylt opp

Flere etterlatte NRK har vært i kontakt med sier det har vært for knappe tidsfrister for å melde seg på arrangementer.

I tillegg til domkirken, er det også begrenset med plasser ved arrangementet i regjeringskvartalet.

Minst 18 av plassene på disse to markeringene går til offisielle representanter.

Blant dem som får plass er statsministeren med ektefelle, fire statsråder, alle partiledere på Stortinget, Stortingspresidenten, tidligere statsministere, ordføreren og varaordføreren i Oslo.

NRK har forsøkt å finne ut hvem som har ansvaret for programmet på årets minnedag. Det har vist seg å være vanskelig.

Noe av grunnen er at det er flere arrangører for hvert av de enkelte arrangementene i løpet av minnedagen. Totalt er det planlagt seks arrangementer i Oslo og omegn.

I år det 10 år siden angrepet på regjeringskvartalet og Utøya.

– Helt sikkert ting som kunne vært bedre

Samtidig er det på det rene at Utenriksdepartementets protokollavdeling har ledet en prosjektgruppe på vegne av regjeringen, der Støttegruppen, AUF og Domkirken har vært representert.

Arvid Samland, pressekontakt ved Statsministerens kontor, svarer på spørsmål på vegne av regjeringen. Han ønsker kun å besvare spørsmål skriftlig.

Samland, som ønsker å svare skriftlig, skriver at prosjektgruppen først og fremst har vært å bistå med den praktiske og tekniske tilretteleggingen av retteleggingen av 10-årsmarkeringen. Dette er gjort i tett samarbeid med Støttegruppen og AUF, ifølge Samland.

– Så lenge det er berørte som ikke føler seg inkludert, er det helt sikkert ting som kunne vært bedre. Målet er å legge til rette for at de berørte skal få en verdig og fin dag, og da er det veldig leit at noen kjenner seg ekskludert, sier han.

Lisbeth Kristine Røyneland, leder for Støttegruppen. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– Trist å høre

NRK har også vært i kontakt med Støttegruppen om hva de tenker om at ikke alle pårørende føler seg inkludert.

– Vi i støttegruppen synes det er trist å høre at alle etterlatte ikke føler seg ivaretatt,

men på grunn av pandemi, en meters avstand og fysiske begrensninger spesielt i Regjeringskvartalet, så var dette løsningen vi landet på, skriver Leder Lisbeth Røyneland i en e-post.

Hun sier målet har vært å få til en fysisk markering, med plass til så mange som mulig av de etterlatte og overlevende.

– Løsningen ble en storskjerm, da byggegjerdene skjermer for innsyn til minnesmerket. Vi samler etterlatte og berørte der for å slippe å dele de opp i grupper, vi håper det å være sammen med andre berørte er viktig på en slik dag.

– Dårlig planlagt

Føreland peker også på at det er vanskelig å rekke Oslo kommunes mottakelse, dersom han vært på markeringen på Utøya. Og om man har vært i Rådhuset, blir det dårlig med tid for å rekke kveldsarrangementet i Spektrum.

Føreland er redd flere går glipp av arrangementer man vil være med på. Hun synes hele arrangementet virker kaotisk og uoversiktlig.

– Tiårsmarkeringen har vært planlagt i lang tid. Da synes jeg det er rart at de ikke tok høyde for dette. Det er for dårlig planlagt.

Hun påpeker at flere familier reiser til Oslo fra andre steder i landet, og må bruke en del ressurser for å forflytte seg mellom markeringene.

– Det er kjipt og vanskelig. Det blir nok noen ekstra tårer fordi man ikke får komme inn i domkirken, sier hun.