Parodierer Karpe i ny «dokumentar»: – De er store forbilder

Da Jon Sindre Fjellvang var liten parodierte han både Kjell Magne Bondevik og Ari Behn i familieselskaper.

Selv ante han ikke hvem de var, men moren hans syntes det var så gøy når han parodierte kjente personer.

– Jeg likte å få folk til å le, og som komiker har også humor kombinert med musikk vært viktig for meg. Jeg har kan ofte få sanger på hjernen, også spinner jeg videre på det, forteller Fjellvang.

Jon Sindre Fjellvang lagde humorserien «Feeden» sammen med Albert Holskjær og Kolbjørn Haugen. Nå har trioen laget en parodidokumentar på Karpe.

Lidenskapen for humor og musikk har fått sitt utspring i sketsjer som har blitt godt lagt merke til i NRKs humorunivers.

Nå er han aktuell med sitt største humorprosjekt hittil, der han parodierer Norges største rap-duo Karpe i tulledokumentaren «Karpe – ferdig, men ikke kom og tørk».

Suksessen med Herman Flesvig

Startskuddet gikk da musikkgruppa «Læx og Ludo» entret NRK. De som sto bak var Fjellvang og studiekompis Herman Flesvig, som lagde musikkvideoer og parodierte afterski-artister.

– Jeg og Herman begynte på Westerdals Film & TV sammen, men det var tydelig at vi var de to i klassen som hadde misforstått hva linja gikk ut på.

– Vi tenkte: «Hvis vi søker på Film & TV så kommer vi på TV. Da får vi vist oss frem», ler Fjellvang.

Jon Sindre Fjellvang og Herman Flesvig som party-musikkgruppa «Læx og Ludo». Foto: NRK

Og de fikk det. Vist seg frem. Kompisene startet som praktikanter i NRK, der Fjellvang var skrivepraktikant og produksjonsassistent for «Martin og Mikkelsen».

– Der turte jeg ikke å gjøre så mye annet enn å bidra med noen ideer. «Hvis jeg skal si noe nå så må det være noe bra», tenkte jeg. De var veldig kule og jeg så veldig opp til dem, forteller han.

Fjellvang og Flesvig fant hverandre i ønsket om å lage humor til TV. De begynte å lage Youtube-sketsjer sammen på fritida som de pitchet til NRK.

– Det tok litt tid før vi fikk gjennom noe, og det var kjempestort for oss da NRK ville dele den første «Læx og Ludo»-musikkvideoen vår. Jeg husker godt da jeg og Herman satt i forelesningssalen og fikk se at de hadde lagt ut videoen vår.

«Læx & Ludo» sin første musikkvideo «Promille i høyden»:

«Læx og Ludo» ble en hit i NRK-spilleren, og statskanalen ville ha mer – og det fikk de.

Herman Flesvig minnes også tiden sammen med Fjellvang da de studerte sammen og drømte stort.

– Jeg og Jon Sindre var veldig tette på Westerdals. Han er en utrolig gøyal fyr med mange gode ideer. Ikke bare er han god til å parodiere, men han har en god fysisk humor – samtidig som han er veldig musikalsk, skryter han.

Selv om de tidligere studiekompisene nå satser hver sin vei, følger Flesvig godt med på hva Fjellvang koker sammen av sketsjer.

– Mye av det han leverer er veldig gøy! Jeg likte ekstra godt sketsjen der han blir sponset med «party effekter» på «kristen-TV». Da døde jeg!

Herman Flesvig har de siste årene gjort stor suksess som komiker og skuespiller. Foto: Ulrik Kramer

– Hva er det som får deg til å le da?

– Det kan være helt dumme ting. Sånn som humorfilmer på 70- og 80-tallet, «Airplane!» og «Top Secret!» der det er skikkelig idiotisk og dårlig. Det synes jeg er morsomt. Det kan bare være en nyanse i det også. En timing, eller en detalj, sier Jon Sindre Fjellvang før han fortsetter.

– Troverdighet er også viktig. Det kan godt være ekstremt tullete og helt urealistisk, men jeg må fortsatt tro på det.

Se for deg at en vits om en promp fikk et ufortjent høyt budsjett. Det er min humor. Jon Sindre Fjellvang

Parodierer forbildene

I parodidokumentaren «Karpe – ferdig, men ikke kom og tørk» går Fjellvang frimodig til verks når han parodierer Norges største rapartister, Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid og Chirag Rashmikant Patel.

Selv er han blodfan av Karpe, og for han er det en slags kjærlighetserklæring å parodiere de folkekjære rapperne.

– Jeg synes Karpe er ekstremt flinke, og de er et forbilde på mange måter. De har gitt en stemme til grupper som ikke alltid har blitt hørt, og bygger broer mellom kulturer.

– Også synes jeg det er kult at når du kjøper en konsertbillett til Karpe så investerer du i det neste prosjektet deres. Det er som et slags kunstnerisk spleiselag, og det synes jeg er dritfett.

Fjellvangs tolkning av rap-doen ble vi kjent med allerede i serien hans «Feeden», men i denne langsketsjen av en dokumentar går han grundig til verks.

– Hva er det med Karpe som fikk deg til å ville lage en parodidokumentar?

– Det er noe rart med at en gruppe blir som et slags moralsk kompass for hele befolkningen. Det blir jeg litt flau av.

– I parodien tuller vi like mye med hvordan folk snakker om Karpe. Hvis du ikke liker Karpe så er det litt som å være vaksinemotstander – og da blir det debatt med en gang.

Men komikeren er ikke redd for hva stjernene selv skal synes om parodien hans.

– Det hadde vært kjipt om de skulle tenke at jeg gjør narr av dem, men jeg håper og tror at de ser at det er laget med en stor spiseskje kjærlighet.

