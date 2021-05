Palmesus avlyser: – Ekstremt trist

Palmesus er skandinavias største strandfest, og hadde planar om å samle 60.000 menneske i og rundt Bystranda i Kristiansand fyrste helga i juli.

Malakoff er blant Vestlandets største rockefestivalar og samlar vanlegvis musikkelskarar på Nordfjordeid i Sogn og Fjordane.

Men slik blir det ikkje i år.

– Basert på retningslinjer i forbindelse med arrangement i sommar, er det ikkje mogleg å gjennomføre Palmesus slik det skal vere. Det er ein stor fest med mange menneske og store internasjonale artistar, seier Leif Fosselie, leiar i Palmesus.

TRIST; MEN LETTA: Leif Fosselie, leiar i Palmesus.

Avgjerda er tatt etter at kulturministeren i dag la fram tiltak for kulturlivet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

– Sidan det ikkje kom nokon endelege avklaringar for festivalsommaren spring tida ifrå oss, seier Fosselie.

Og legg til:

– Det er ekstremt trist for publikum, tilsette, alle partar og arrangørar.

Også Malakoff fortel at slik gjenopningsplanen er lagt opp i sommar så er det ikkje mogleg å gjennomføre ein fullverdig Malakoff 2021 slik dei ønsker.

– Det er svært kjipt. Det er andre året på rad vi har sett oss nøydde til å utsette, seier dagleg leiar, Arnt-Ivar Naustdal.

ROCK: Lykkelege folk på konsert på Malakoff-festivalen. Foto: Mads Suhr Pettersen

Ser fram mot 2022

Malakoff ønskjer likevel å køyre eit alternativt arrangement.

– Vi skal vise fingeren og prøve å få til noko likevel. Vi vil få til ein minifestival med kule artistar, fortel Naustdal.

For Fosselie i Palmesus er dagen i dag også er ein dag med glede og lette.

– Vi kan sjå fram mot 2022 og vere heilt sikre på at alle skal kunne gå på festival igjen, og vi gler oss til å arrangere tidenes beste Palmesus i 2022, seier han.

Også Norway Rock-festivalen i Kvinesdalen kunngjorde i dag at dei avlyser på grunn av koronasituasjonen.

Frå før av er også Øyafestivalen, Stavernfestivalen og OverOslo avlyst.

Kulturminister Abid Raja er lei seg for at tre nye festivalar føyer seg inn i denne rekka.

SMERTE: Kultur- og likestillingsminister Abid Raja er lei seg for at festivalane avlyser. Foto: NRK

– Det smertar meg utruleg at både Palmesus, Øyafestivalen og andre har varsla at dei vil avlyse. Det er konsekvensen av pandemien. Den skapar ikkje moro, men øydelegger for alle.

1 ny milliard til kultur - framleis usikkert for festivalane

Gjenopningsplanen for sommaren går ut på at viss alt går etter planen kan festivalene ha 2000 og etter kvart 5000 deltakarar, men då delt inn i kohortar.

Fleire har reagert på det, blant anna Tone Østerdal i Norske Konsertarrangører.

– Det krev rett og slett for mykje infrastruktur og har ein betydeleg kostnadsside, svarte ho til NRK då planen vart kjent.

I forbindelse med det reviderte nasjonalbudsjettet som vart lagt fram i dag foreslår regjeringa å forlenge dei mellombelse koronaordningane ut oktober. I tillegg vil regjeringa auke ramma for stimulerings- og kompensasjonsordningane med 1 320 millionar kroner.

For kultursektoren betyr dette 950 millionar kroner i kompensasjon- og stimuleringsordningar. I tillegg til 50 millionar til institusjonar over statsbudsjettet.

PEER GYNT: Ein dansande Peer Gynt i Peer Gynt-spelet på Gålå i Gudbrandsdalen. Foto: Peer Gynt AS

May Brit Støve, dagleg leiar for Peer Gynt AS er positiv til det som vart lagt fram i dag. Det kritikarroste spelet på Gålå har planlagt 12 framsyningar i sommar.

– No tør vi å gå for planane våre, seier ho.

Men retningslinjene i stimuleringsordninga har ikkje kome på plass, og dei er no avhengige av ei rask avklaring på vilkåra for å få att pengar gjennom ordninga.

– Vi må vite at det blir dekt om noko skjer, om vi skal komme oss gjennom sommaren med hovudet over vatn.

Vil forlenge støtteordningane

Leiar i Creo, Hans Ole Rian, er tilfreds med pengepotten frå kulturministeren.

– Dette er bra. Dette er middel vi heilt klart treng for å kome over siste kneika, seier han.

Men Rian er ikkje heilt fornøgd med at støtteordningane ikkje varer ut året.

– Det som er synd og veldig beklageleg er at dette skal vare til 31. oktober. Slik vi ser det vil behovet vare utover hausten og ut året, seier han.

VIL FORLENGE ORDNINGA: Hans Ole Rian, leiar i Creo, meiner støtteordningane bør bli forlenga ut året. Foto: Emily Louisa Millan Eide / NRK

Og understrekar at dei treng føreseielegheit og tryggleik for å kunne planleggje.

Det same gjeld kompensasjonsordninga for sjølvstendig næringsdrivande og frilansarar.

– Vi meiner at den må utvidast ut året, fordi det er eit siste tryggleiksnett for veldig mange kulturarbeidar og andre næringsdrivande, seier han.

Hadde håpa på meir offensiv satsing

Rhiannon Hovden Edwards, leiar for Kultur og opplevingar i hovudorganisasjonen Virke er også glad for at kulturministeren held sitt løfte om å forlenge tiltaka til kultur.

OFFENSIV: Rhiannon Hovden Edwards er leiar i Virke. Ho vil ha ei meir offensiv satsing på restart i kultursektoren. Foto: Virke

Men ho er einig med Rian om at ordningane allereie nå burde bli forlenga ut året.

– Vi er også glade for at lønsstøtteordninga blir forlenga, den vil vere viktig for mange kulturbedrifter i vegen ut av krisen.

– Vi hadde likevel håpa på ei meir offensiv satsing på restart i kultursektoren, tiltak for å sikre fart ut av krisa, og grøn omstilling i sektoren, seier ho.