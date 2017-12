Palestinakomitéens Facebook-arrangement fjernet

Før helgen opprettet Fellesutvalget for Palestina, sammen med Palestinakomitéen i Oslo og i Norge, et arrangement på Facebook om en markering mot USAs anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad.

Mandag ble arrangementet fjernet, og flere av dem som har administrator-tilgang på facebook-sidene til Palestinakomitéen og fellesutvalget, har midlertidig mistet tilgang til å gjøre noe på facebook-sidene sine.

– Vi opprettet et tilsvarende arrangement som også ble fjernet, og nå har vi fått en advarsel om at vi kan bli permanent utestengt, sier Line Snekvik, organisasjonssekretær i Palestinakomitéen.

Det er snakk om 15 personer som er midlertidig utestengt.

Denne meldingen fikk Tora Systad Tyssen i Fellesutvalget for Palestina. Hun sier hun ikke fikk noen nærmere begrunnelse på hvorfor arrangementet ble fjernet. Foto: privat

Ingen begrunnelse

Snekvik sier de har ikke fått noen begrunnelse for hverken utestengingen eller fjerning av arrangementet, annet enn at arrangementene ble fjernet fordi det brøt med Facebooks retningslinjer.

– Vi har hatt andre arrangementer som har vært mer kontroversielt enn dette, sier hun og synes det er urovekkende å bli utestengt.

Hun sier arrangementet ikke hadde noe som skulle tilsi at det brøt med Facebooks retningslinjer.

Hun sier ingen hadde postet upassende innhold i tråden, og informasjonsteksten i arrangementet skal ha vært «Fellesutvalget for Palestina, Palestinakomiteen i Norge og Palestinakomiteen i Oslo arrangerer markering mot USA si anerkjenning av Jerusalem som Israel sin hovudstad. Meir informasjon om appellantar, parolar og arrangementet kjem!»

Gjetter på to mulige grunner

Ståle Lindblad er foredragsholder og ekspert på sosiale medier. Han sier Israel/Palestina-konflikten er spesielt sensitiv, og tror det er to mulige grunner til at Palestinakomitéen ble utestengt.

Ståle Lindblad sier det kan være flere grunner til at arrangementet ble fjernet og administratorene utestengt. Foto: Bjørn Atle Gildestad / NRK

– Dersom markeringen var eksplisitt mot Donald Trump, så kan det oppfattes som hatprat mot en enkeltperson, og derfor bli fjernet, sier han.

Det kan også være at ingen personer hos Facebook har sett på innholdet, men at det er automatikk som har gjort at administratorene ble utestengt.

– Hvis mange nok rapporterer et arrangement kan det bli fjernet. Da kan man klage, slik at saken blir vurdert manuelt av en person. Dersom man ikke klager, men legger ut arrangementet på nytt, ser Facebooks algoritmer det som at du bryter retningslinjene flere ganger og derfor kaster deg ut. Alt dette skjer automatisk, forklarer Lindblad.

Stenger ute om det bryter med retningslinjene

Peter Münster, kommunikasjonssjef på det skandinaviske Facebook-kontoret, sier han ikke kan kommentere enkeltsaker, men at reglene er der for å gjøre nettstedet trygt.

– Facebook er en åpen plattform hvor folk skal ha lov til å drøfte emner som er viktige for dem. Vi fjerner ikke innhold kun fordi mange rapporterer det, men kun dersom innholdet bryter med noen av retningslinjene våre. Hvis det for eksempel angriper individer på bakgrunn av deres tro, eller inneholder direkte trusler.

Men han sier de av og til gjør feil, og nå undersøker saken nærmere.

– Folk skal kunne uttrykke deres synspunkter om et kontroversielt tema.

Line Snekvik er organisasjonssekretær i Palestinakomiteen, og Tora Systad Tyssen er leder i Fellesutvalget for Palestina. Foto: privat

– Vet ikke hva vi har gjort galt

Tora Systad Tyssen, leder i Fellesutvalget for Palestina, sier hun ikke fant noen mulighet for å klage da arrangementet ble fjernet i første omgang.

Dersom noen har rapportert det fordi de mener det er hatprat mot Donald Trump, synes hun det er lite som skal til for å bli kastet ut.

– Vi mener vi ikke har brutt noen av retningslinjene, og kan ikke skjønne hva vi har gjort galt.

Hun håper Facebooks retningslinjer kan bli tydeligere.

– Det er vanskelig å forholde seg til retningslinjene når vi ikke vet hvorfor de sensurerer innholdet vårt.