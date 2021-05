Romerikes Blad melder fredag at P4 vil trekke innslaget.

– Etter nærmere ettergåelse har det i løpet av dagen blitt klart for oss at dagens Fem På-innslag på P4, der en LSK-supporter tilsynelatende blir lurt trill rundt i en telefonspøk, ikke er produsert etter P4s interne retningslinjer og etiske regler. Dette beklager vi på det sterkeste overfor lytterne, sier programredaktør i P4-gruppen Anders Opsahl til avisen.

Anders Opsahl, programredaktør i P4-gruppen. Foto: Pressefoto

Opsahl forklarer at Fem på-konseptet hviler på at lytterne skal være trygge på at det er snakk om autentiske telefonspøker, hvor ekte lyttere blir lurt trill rundt av P4s programledere.

– I dagens innslag er dette dessverre ikke tilfelle fordi en av våre medarbeidere ikke har fulgt våre retningslinjer, sier Opsahl.

Fotballsupporter «klikker»

I fredagens utgave av Fem på ringer programleder Mattis Mjåset opp en LSK-supporter som blir kalt «Ronny». I innslaget utgir Mjåset seg for å være fra et konsulentselskap, og forklarer at det på grunn av koronarestriksjoner har blitt besluttet at en andel av sesongkortene til Åråsen, Lillestrøms hjemmebane, må kalles tilbake.

Ronny mister etter hvert besinnelsen på grunn av oppringerens manglende fotballkunnskaper. Klippet har blitt svært mye delt i sosiale medier i løpet av dagen, blant andre av TV 2-programleder Marius Skjelbæk.

– Faktisk det beste jeg har hørt i 2021, skrev Skjelbæk på Twitter, før det ble kjent at klippet var falskt.

VG skriver at de har vært i kontakt med P4 for å be dem dele kontaktinfo på supporteren i klippet. Beskjeden var da at supporteren ikke ønsket mer oppmerksomhet enn radioinnslaget i seg selv ga, skriver avisa.

LSK hadde mistanker

VG skriver også at de ikke har klart å finne identiteten til fotballsupporteren. Det har heller ikke Lillestrøm selv, eller lokalavisa Romerikes Blad.

Nå viser det seg altså at han aldri har eksistert.

LSKs mediesjef Morten Stokstad sier til VG at han hadde mistanker om at Ronny var oppdiktet, fordi ingen i LSK visste hvem han var. Stokstad, som har bakgrunn fra nettopp VG, sier det som har skjedd er «synd».

– Når det ikke er ekte, er det ikke så veldig morsomt. Det får stå for P4s regning, sier Stokstad.

Programredaktør Opsahl sier videre til Romerikes Blad at P4 aldri tidligere har opplevd at en telefonspøk har blitt produsert på en måte man ikke kan stå inne for. Han kaller hendelsen svært beklagelig, og sier radiokanalen var i god tro da innslaget ble sendt.