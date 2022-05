Kan du forestille deg å elske noen uten å ha et felles språk?

Lenge hadde ikke Hanne Grav Semner (20) og Erik Juvet Johnsen (24) tilgang til språk. Men en PC ga dem muligheten til å nærme seg hverandre.

– Det er godt å ha noen i samme situasjon. Vi er også veldig like bak fasaden. Vi skjønner hverandre. Men vi hadde ikke vært kjærester hvis vi ikke kunne snakke sammen, sier Semner.

ORD MED MENING: Med skjermen foran seg, kan Semner og Johnsen alltid gjøre seg forstått både for andre og hverandre. Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

Det unge paret møttes for første gang på Teknisk Museum for tre år siden.

Ved å se på ord og symboler på en dataskjerm foran seg, kunne Semner og Johnsen danne ord og setninger.

Bare sekunder etter at blikket streifer skjermen, kommer stemmen ut. Hadde det ikke vært for denne teknologien, ville de to aldri blitt kjærester.

– Jeg var tilfeldigvis der. Vi begynte bare å prate, sier Johnsen.

Jenta som ikke ga seg

Teknologien forkortes gjerne som ASK og står for alternativ og supplerende kommunikasjon.

For personer med nedsatt eller manglende taleevne kan tilgang til ASK være banebrytende.

SYSTEMKRITISK: Hanne Grav Semner var et av de første barna i Norge som fikk tilgang på ASK fra barnsben av. Nå vil hun gi andre den samme muligheten. – I dag fungerer ikke systemet som det burde, sier hun. Foto: Eirik Pessl-Kleiven / n637485

Både Johnsen og Semner husker godt hvor frustrerende det var før de kunne uttrykke seg med ord.

– Det føltes rart å være avhengig av andre for å si noe. Det var en million gjetteleker. Jeg var den jenta som ikke ga seg. Iblant ble jeg veldig frustrert når andre ikke skjønte hva jeg mente, sier Semner.

– Det var veldig vanskelig, for vi fikk ikke sagt hva vi ville. Bare familien skjønte meg, sier Johnsen.

Få har tilgang

Men tilgangen til språkteknologi har ikke vært en selvfølge. Ikke alle får den samme hjelpen.

Semner var ett av de første barna i Norge som fikk muligheten til øyestyrt kommunikasjon da hun startet på barneskolen i 2008. Hadde det ikke vært for moren hennes, hadde hun aldri fått tilgang til språkteknologien, forklarer hun.

– Språk er alt. Jeg hadde ikke vært den samme om ikke mamma hadde gitt meg et språk.

I dag er det få som har tilgang til kommunikasjonsformen. Semner og Johnsen synes det er trist at ikke alle får den samme muligheten som dem.

De mener systemet ikke fungerer som det burde.

– Mange sliter med å få et språk, sier Semner.

Derfor skal kjæresteparet kjempe for at alle får et språk i fremtiden.

Støtter kampen

Generalsekretær Eva Buschmann i Cerebral Parese-foreningen forteller at hun har sett mange liv endre seg som følge av språkteknologien.

– Å ha tilgang til språk er en menneskerett. Det å kunne snakke med andre er helt grunnleggende for oss, vår identitet, for å ta vare på seg selv, lære, bygge relasjoner og delta i demokratiet, sier hun.

EN MENNESKERETT: Det å kunne snakke med andre er helt grunnleggende for oss, vår identitet, for å ta vare på seg selv, lære, bygge relasjoner og delta i demokratiet, mener generalsekretær Eva Buschmann i CP-foreningen. Foto: CP-foreningen

CP-foreningen og en rekke andre organisasjoner jobber for at øyestyrt kommunikasjon blir et anerkjent språk på lik linje som språket til blinde og døve.

Buschmann vil at ASK skal inkluderes som minoritetsspråk i språkloven, slik man har gjort med tegnspråk. Få personer har nemlig den riktige kompetansen til å lære bort ASK i dag, forteller Buschmann.

Derfor er det ofte opp til foreldre å finne frem til løsningene som er best for deres barn. Fordi moren til Semner var tidlig oppmerksom på datterens språkbehov, kunne det tidlig settes inn tiltak.

Men slik er det ikke for alle.

Hvis ASK får minoritetsspråkstatus, vil det få stor betydning da det vil hjelpe barn og unge å tidlig utvikle et eget språk tilpasset dem.

– Noen barn mestrer øyestyrt kommunikasjon veldig tidlig og da må fagpersoner og vi andre rundt være der for dem, sier Buschmann.

Drømmer om en fremtid sammen

Erik Johnsen bor i Lier, og Hanne Semner kommer ofte på besøk fra leiligheten sin på Ås. Det unge paret drømmer om å bli samboere og gifte seg i framtiden.

– Vi er helt vanlige kjærester som alle andre, sier Johnsen.

Semner forteller at forelskelsen er «en veldig deilig følelse».

– En dans på roser som oftest.