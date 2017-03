Overveldende respons på homo-kampanje

– Herregud, du må ha hatt en heftig dag i går, sier bloggeren Joakim Kleven, etter å ha gitt NRK-programlederen en klem.

Bloggeren er med på kampanjen og møter Agledal til en oppsummering på Marienlyst.

– Instagramkontoen min eksploderte jo, forteller Kleven entusiastisk.

Har ikke rukket å lese alle mailene

I går startet aksjonen der gensere og capser med logoen «jævla homo» ble delt ut til profiler og kjendiser. De har vist sin støtte på Instagram, ved å legge ut bilder av seg selv med disse klærne på.

Disse profilene har til sammen over en million følgere, noe som har gitt kampanjen stor gjennomslagskraft.

Dette er del av et dokumentarprosjekt som Agledal er i gang med, som handler om ung, skeiv virkelighet i 2017. På godt og vondt. Han er selv skeiv. Videoronikken hans, Ingen er bare en «jævla homo», har 430 000 visninger på Facebook.

400 kommentarer på et bilde

Tilbakemeldingene til programlederen vært så mange at han ikke har rukket å lese gjennom alle.

– Jeg har fått flere meldinger i egen innboks, og vet ikke hva som har kommet inn via NRK og andre kanaler. På bare et bilde på Instagram var det 400 kommentarer. Det er folk i alle aldre som er glad for at vi tar opp temaet, forteller Agledal.

– Flere sier at de kjenner seg igjen i kronikken og vil dele sin historie. Som Joakim Kleven, som fortalte om sitt forhold til "jævla homo" på bloggen sin. Jeg leste også en melding fra en som for første gang hadde fortalt foreldrene sine om legningen sin på grunn av kampanjen, sier han.

Ettertrakta genser

Både bloggeren og programlederen har blitt kalt jævla homo.

– Det er to enkle ord, men de er sårende, sier Joakim Kleven og ser ned på den grå genseren sin med store, svarte bokstaver.

– Jeg fikk ofte høre det på ungdomsskolen. Det var gutter på skolen jeg redd for, noe jeg ikke turte å fortelle om da. Det er vondt å tenke på, og det er viktig å snakke om, forteller Kleven.

– Jeg tror «jævla homo» mister effekt som skjellsord når det plutselig er trykket på det som viser seg å være vårens mest ettertrakta genser. Kanskje gjør det faktisk at det er litt kult å være skeiv? Det er i så fall en følelse jeg ikke har kjent på før, sier Agledal.

NRK P3 har opprettet mailadressen homo@nrk.no for dem som har noe på hjertet.

