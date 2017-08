Over én million nordmenn så Warholm vinne VM

Under VM-sendingen onsdag kveld hvor Karsten Warholm seiret på friidrettsbanen, satt det hele 853 000 nordmenn og fulgte med.

Da selve løpet Warholm deltok i var det hele 1 132 000 seere.

Analysesjef i NRK, Kristian Tolonen, sier dette er uvanlig høyt.

– Det er svært sjeldent vi ser milliontall på TV og spesielt om sommeren, forteller Tolonen.

Warholm tok VM-gull: – Det er verdens beste følelse!

– Dette er høye tall for en sportssending i dagens TV-marked og spesielt for en friidrettssending i august. Det at nesten 3 av 4 av dem som så på TV i minuttene løpet gikk fulgte sendingen, vitner om at store sportsprestasjoner fortsatt evner å samle et stort TV-publikum, sier Håkon Lund Sørensen i NRK Analyse til NTB tidligere i dag.

Hele Ulsteinvik gleder seg over Karsten Warholm Du trenger javascript for å se video.

Historisk resultat

Ikke siden Vebjørn Rodals bronse på 800 meter for 22 år siden, hadde en norsk baneløper reist fra et verdensmesterskap med metall rundt halsen. Ventetiden tok slutt med Warholms superløp i London-regnet onsdag kveld.

Den norske 21-åringen så mer eller mindre sjokkert ut der han tok seg til ansiktet med store øyner mens han kikket opp på resultattavlen.

– Jeg skjønner ingenting, men jeg har jobbet hardt for dette. Det er verdens beste følelse, sier nordmannen kort tid etter målgang, fortalte verdensmesteren etter løpet.