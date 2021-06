– Vi er dessverre ikke i mål i Norge. Det er mange holdninger i Norge som må endres. Folk spytter etter homofile på gaten, de skeive blir fortalt at de skal henge seg selv. Og mange skeive opplever at de har lavere livskvalitet på grunn av holdningene i samfunnet, sier kultur- og likestillingsministeren Abid Raja.

– Dette er en viktig symbolsk anerkjennelse, legger han til.

Abid Raja og Fredrik Dreyer. Foto: Solfrid Skaret / Oslo Pride

Oslo Pride er en festival og et kulturarrangement i Oslo som arrangeres i siste halvdel av juni hvert år. Festivalen er for alle mennesker som støtter eller føler tilknytning til LGBTI+-bevegelsen.

– Dette kommer veldig godt med, selv om vi har en lang vei å gå. Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

– Jeg klarer ikke slutte å smile. Dette er en stor festdag for Oslo Pride, og som en større bevegelse har jobbet for i lang tid, sier Fredrik Dreyer, leder i Oslo Pride.

Som leder av gratisfestivalen forteller han at de er helt avhengig av at andre bidrar for å lage Pride.

Oslo Pride koster omtrent 10 millioner kroner å arrangere.

Oslo Pride er en frivillig festival som baserer seg på statlig og kommunal støtte. Den koster rundt 10 millioner kroner å arrangere, og utover den offentlige støtten, er inntektskildene det de selger på egne arenaer. Statsstøtte er derfor veldig viktig.

– Én million tar oss et stykke på veien, men vi tror på en økning i årene som kommer og håper på det, slik at vi kan fortsette å lage god Pride i 2022, men også i 2030.

Håper det kan gjøre det lettere for små organisasjoner

Begard Reza er generalsekretær i organisasjonen Salam som jobber for skeive muslimer. Hun synes det er fint at man legger penger på Oslo Pride, men håper også det kommer hele den skeive bevegelsen til gode.

– Pride er et viktig event, men det er også dyrt event som gjør at de små organisasjonene ikke alltid har like stor mulighet til å delta på det, som de store partiene og ikke-skeive organisasjonene, sier Reza før hun fortsetter.

– Det koster penger å være på stand på «Oslo Pride». Jeg håper disse pengene kan gjøre det lettere for de små organisasjonene å delta.

Blant annet for mindre organisasjoner som «Salam» som ikke har midler å delta på den tidagers lange festivalen.

– Akkurat nå er det for dyrt for mange skeive organisasjoner som er viktige og som nylig har poppet opp. For eksempel transorganisasjoner, samiske og muslimske organisasjoner som oss. Jeg håper dette er det Oslo Pride prioriterer å bruke pengene på.

Begard Reza er generalsekretær i organisasjonen Salam som jobber for skeive muslimer. Foto: Privat

Men hun understreker også at dette er et veldig fint initiativ.

Ikke tradisjonelt fått store bevilgninger

Skeiv kunst og kultur har ikke tradisjonelt fått store bevilgninger eller midler generelt.

– Det er ikke nødvendigvis sånn at man blir anerkjent i kulturbransjen, derfor tror jeg nettopp denne typen ordning er essensiell, sier Dreyer og får støtte av Raja.

– Det å komme fast inn på statsbudsjettet løfter Pride sitt renommé, både internasjonalt og i Norge. Det viser at staten legger vekt på deres betydning i dette landskapet, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Kultur- og likestillingsministeren mener Oslo Pride skal være en aktør i Norge og i internasjonal sammenheng.

Oslo Pride Festival i 2017.

Skeivt kulturår 2022

Det gis også 5 millioner til tilskuddsordning for «Skeivt Kulturår 2022».

Skeivt kulturår skal markere at det er 50 år siden det å være homofil ble avkriminalisert, og midlene er tilgjengelige å søke på allerede i år.

– Alle vil kunne søke om penger fra Kulturrådet om dette, for å gjennomføre store og små arrangementer. Alt fra debattprogrammer, utstillinger, kulturarrangement, sier Raja.

Og legger til at alt fra festivaler, bibliotek og museer kan søke om midler.

– Er 5 millioner kroner nok?

– 5 millioner er mer enn null. Og per nå, har det ikke vært noe.

Ifølge kulturministeren skal arrangementene midlene går til være for alle.

– Jeg tror på holdningsendringer i hverdagslivet – og det må gjøres i by og land. Også i de tette områdene, sier han.