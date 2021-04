Oslo-nedstengning skaper filmtørke for kinoene i resten av landet

Oslo har vært stengt ned siden november og onsdag ble det kjent at hovedstaden fortsatt er stengt, til tross for at resten av landet gjenåpnes.

Det får også store konsekvenser for kinoene og publikums filmtilbud.

For selv om resten av landets kinoer kan ta imot publikum, er det rett og slett for store penger tapt når Oslo og omegn må holde stengt.

Programdirektør i Nordisk Film Kino, Christin Berg. Foto: Jo Michael

– Ettersom og Oslo og omegn har vært stengt siden 10. november betyr at flere av de store filmene som skulle ha vært lansert før jul og i år har blitt utsatt i påvente av at kinoene i Oslo og omegn åpner igjen, sier programdirektør i Nordisk Film Kino, Christin Berg.

Filmene «Heksene», «The Father», «Ninjababy», «Promising Young Woman» og «Aksel» er bare noen eksempler på filmer som er utsatte på grunn av dette.

Nordisk Film Kino driver kinoer i Oslo og ni andre steder i Norge.

– Det er helt avgjørende at kinoene i Oslo åpner nå, slik at vi får en balanse i markedet. Dette er trist for oss som driver kino og for publikum, sier Berg.

– Ville tapt en tredel av inntjeningen

Atle Ellingsen er distribusjonsansvarlig i SF studios og ansvar for å fordele filmer til kinoene.

– Oslo og omegn utgjør 30 prosent av markedet og det er vanskelig å slippe filmer når man mangler 30 prosent av markedet. Da ville vi tapt en tredel av inntjeningen, sier Ellingsen.

Han sier de ikke har så mye valg.

– Vi ønsker å vise filmene vi har. Men vi er fanget av systemet og har ikke noe valg. Vi får ikke gjort noe før myndighetene åpner opp, det er vanskelig, om ikke umulig å slippe filmer før Oslo og Viken åpner.

Han får tilbakemeldinger fra dem som jobber på kinoene i resten av landet.

– De er frustrerte og jeg forstår det, men det er lite jeg får gjort, sier Ellingsen.

Film-boom til høsten

Når alt åpner igjen får derimot kinonæringen er luksusproblem.

– Da blir det en jobb og fordele filmene utover, slik at de ikke slår hverandre i hjel. Men kinohøsten ser ekstremt bra ut, så publikum har mye å glede seg til, sier Christin Berg.

Pandemien fører også til at flere store Hollywood-produksjoner holdes igjen over hele verden. Det gjelder blant andre «Godzilla vs. Kong», den nye James Bond-filmen «No Time To Die», «Top Gun: Maverick» og «Mission Impossible 7», som delvis ble spilt inn i Norge.