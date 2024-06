Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks • Netflix har bekreftet at det kommer en film fra «Peaky Blinders»-universet.

• Cillian Murphy vil returnere i rollen som gangsterleder Tommy Shelby.

• Filmen skal lages i samarbeid med BBC Film, med Netflix som produsent.

• Innspillingen av filmen begynner senere i år, og handlingen vil trolig være lagt til Andre verdenskrig.

• Det er foreløpig ikke kjent hvilke andre skuespillere som vil være med i filmen.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Den britiske gangsterserien fra 1920-tallet har gått over seks sesonger, fra 2013 til 2022. Nå blir det også film med flere «Peaky Blinders»-kjenninger på laget.

Ryktene har gått lenge. Serieskaper Steven Knight sa til filmnyhetsstedet Deadline allerede i januar 2021 at det ville komme en film.

Hva er «Peaky Blinders»? Ekspander/minimer faktaboks Britisk TV-serie som gikk over seks sesonger fra 2013 til 2022.

Serien handler om Thomas Shelby og brødrene hans som kommer hjem til Birmingham etter å ha tjenestegjort i Første verdenskrig.

Shelby og gjengen Peaky Blinders kontrollerer byen, men Shelby har ambisjoner om å ekspandere «familiebedriften».

Serien har både gansteraction og familiedrama.

Serieskaper Steven Knight var inspirert av sin egen familie fra Birmingham. Foreldrene hans vokste opp der på 1920-tallet og farens onkel var en peaky blinder.

Tittelen «Peaky Blinders» refererer til en brutal kriminell gjeng i Birmingham som i virkeligheten var aktive fra rundt 1890 til 2010. Senere skal begrepet ha blitt brukt om flere gjenger.

Enkelte har hevdet at navnet kommer fra barberbladene som var sydd inn i bremmen på skyggeluene de gikk med, som i serien brukes til å hamle opp med fiender.

Historikere har påpekt at éngangsbarberblader først ble oppfunnet i 1908, da gjengens storhetstid nesten var over.

Én historiker hevder «peaky» referer til sixpence-skyggeluene gjengmedlemmene gikk med, og at «blinders» er Birmingham-slang for «velkledd».

Serien har blant annet vunnet Bafta-pris for beste dramaserie i 2018. Kilder: Imdb, Collider

I mars i år sa han til lokalavisen Birmingham World at Cillian Murphy «definitivt» kom til å vende tilbake til rollen som Tommy Shelby.

– Denne er for fansen

Men først denne uken kom den offisielle bekreftelsen. Netflix delte et bilde av manuset der det står «A Peaky Blinders Film», skrevet av Steven Knight med Cillian Murphy som Tommy Shelby i hovedrollen.

Cillian Murphy som Tommy Shelby i «Peaky Blinders»-serien. Foto: Robert Viglasky / Netflix

– Det virker som Tommy Shelby ikke var ferdig med meg ... Det er veldig tilfredsstillende å samarbeide med Steven Knight og Tom Harper igjen på filmversjonen av «Peaky Blinders». Denne er for fansen, sier Murphy i en kommentar til kunngjøringen.

Oscar-vinner

Regissør Tom Harper har vært innom «This Is England '86», «Krig og fred» og filmen «The Aeronauts». Men han regisserte også siste del av den aller første sesongen «Peaky Blinders».

Vil du se «Peaky Blinders»-filmen? Ja! Har sett serien, men trenger ikke film Kjenner ikke serien, men er nysgjerrig på filmen Kanskje Nei! Ser alt med Cillian Murphy! Vis resultat

– Da jeg først regisserte «Peaky Blinders» for over ti år siden, visste vi ikke hva serien kom til å bli. Men vi visste at det var noe i casten og manusets alkymi som føltes eksplosivt, sier han til Deadline.

Cillian Muphys stjernestatus har fått en ny topp etter at han tidligere i år vant Oscar-pris for hovedrollen i «Oppenheimer».

Skuespiller Cillian Murphy da han mottok Oscar-pris for hovedrollen i «Oppenheimer» tidligere i år. Foto: Robyn BECK / AFP / NTB

Men nå er han tilbake som Birmingham-gjengens overhode, og også som medprodusent på filmen.

Netflix er altså produsent, men filmen skal lages i samarbeid med BBC Film.

– Et eksplosivt kapittel

Ifølge Deadline begynner innspillingen senere i år. Knight har hevdet allerede i september.

Cillian Murphy i serien «Peaky Blinders» Foto: Netflix

Tidligere har han også sagt at handlingen vil bli lagt til Andre verdenskrig.

– Det kommer til å bli et eksplosivt kapittel i «Peaky Blinders»-historien. Frie tøyler. «Peaky Blinders» i krig, sier Knight til Deadline.

Detaljer om handlingen er så langt ikke kjent. Det vites heller ikke hvilke andre skuespillere som er med videre.

Blant de kjente fjesene i serien, er blant andre Tom Hardy som Alfie Solomons, Anya Taylor-Joy som Gina Gray, Adrien Brody som Luca Changretta og Helen McCrory som Polly Gray.

Om du fremdeles ikke har fått med deg serien, ligger alle seks sesongene på Netflix. TV 2 Play/BritBox og Strim tilbyr fire sesonger.