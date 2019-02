Oscar-nominert kallar kaninkostyme «fornærmande»

Skodespelarane Melissa McCarthy og Brian Tyree Henry stal ein del av showet då dei delte ut pris for beste kostyme under Oscar-utdelinga natt til måndag. Antrekka deira var signert den offisielle kostymedesignaren for Oscar, Katja Cahill.

På sosiale medium fekk antrekka stor merksemd, og dei aller fleste var positive.

Men ein av dei nominerte i kategorien, Arianne Phillips, likte dårleg det ho såg. I ein post på Facebook skriv ho at ho kjende seg sjuk då ho såg det.

– Dette var ærleg talt smaklaust og ei fornærming mot kostymedesign. Som kostymedesignarar kjempar vi for å få folk i eigen bransje til å forstå jobben vår. Vi er ikkje berre «shopparar», slik mange trur. Dette er eit stort tilbakesteg. Det er ei skam at Akademiet har tillate at dette blei sendt.

Ville heidre dei nominerte

I tillegg til Phillips, som var nominert for arbeidet sitt i filmen «Mary Queen of Scots», var også Mary Zophres («The Ballad of Buster Scruggs»), Sandy Powell («The Favourite» og «Mary Poppins Returns») og prisvinnaren Ruth E. Carter («Black Panther») nominert i kategorien.

Kostymedesignar Arianne Phillips (t.v.) var nominert til Oscar i helga, men ho likte dårleg antrekket til prisutdelarane. Ho meiner dei viste ein manglande respekt for kostymedesign som fag. Her er ho saman med kollegaen Nancy Steiner i samband med ei prisutdeling tidlegare i februar. Foto: Jordan Strauss / AP

Katja Cahill seier i eit intervju med Hollywood Reporter at målet hennar med antrekka til prisutdelarane var å heidre alle dei fem nominerte filmane, samtidig som dei ville gjere noko moro.

– Alle dei nominerte kostyma er så fantastiske, og eg ønskte å få vise dette utan at det skulle sjå for vilt ut.

Ho seier det var McCarthys ide å lage ei autentisk og respektfull samanstilling av alle kostyma i eitt antrekk.

– Manglande respekt

Facebook-posten til Phillips sette i gang ein debatt blant dei som følger henne. Mange var samde med henne om at dette var over streken.

Alix Hester, som har laga kostyma til den amerikanske TV-komedien «Superstore» skriv at ho er uroa over den manglande respekten for faget.

– Eg er lei av å bli kalla garderoben, utan at nokon forstår at vi lagar kostyme som seier noko om ein rollefigur og fortel ei historie.

Men Cahill får også støtte, blant anna frå kostymedesignaren Salvador Perez som peikar på at det trass alt er arbeidet til ein kollega som blir kritisert.

– Ein kostymedesignar har laga dette og er stolt av det. Dette er kanskje ikkje etter din smak, men det er ein kollega som har laga det, ikkje ein produsent. Ver forsiktige med å forkaste arbeidet til ein kollega.