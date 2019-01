Oscar-fest foreløpig uten vert

Det har skjedd bare to ganger før i historien at verten manglet så tett opp til begivenheten.

Det siste forsøket mislyktes. Skuespiller og komiker Kevin Hart var lykkelig over å bli spurt, men trakk seg to dager etter at han fikk det ærefulle oppdraget. Årsaken var tidligere negative uttalelser om homofile.

Kilder i Oscar-akademiet sier til The Hollywood Reporter at de er bekymret over at Oscar-utdelingen nærmer seg med stormskritt, uten at problemet er løst. 24. februar skal skuespillerne få sine priser for 91. gang.

– Mye tyder på at arrangørene og TV-selskapet ABC er redde for verter som kan virke splittende, spesielt etter Hart-fiaskoen. Etter fallet i seertallene de siste årene, bør arrangørene se etter verter som appellerer til yngre seere, skriver nettstedet.

I mars i fjor fulgte 26,5 millioner amerikanske tv-seere showet, mens i 2017 så over 32,9 millioner amerikanere Oscar-utdelingen.

Utelukker flere

Flere av Oscar-showets tidligere verter er utelukket, som for eksempel Seth MacFarlane, som skapte Twitter-storm for vitsene han serverte da han debuterte som vert for Oscar-utdelingen i 2013. Noen av dem ble stemplet som kvinnefiendtlige.

Jimmy Kimmel ledet programmet i fjor og året før Foto: Lucas Jackson / Reuters

Jimmy Kimmel, som har vært vert for de siste to Oscar-utdelingene, har gjort det helt klart at han er uaktuell i år.

Flere andre forslag er også forkastet, som Alec Baldwin, David Letterman og Steve Martin.

Det er også et problem at alle som blir spurt, etter at Kevin Hart trakk seg, oppfatter at de er andrevalget eller nest best, skriver The Hollywood Reporter.

Kortere program

Med eller uten vert, det er uansett klart at det blir flere forandringer i 2019-versjonen av Oscar. Det ble foreslått å opprettet en ny pris som skulle hylle filmer som selger mange billetter og er publikumsvinnere.

Flere amerikanske kommentatorer og filmfolk var misfornøyde med den nye prisen, og hevdet at den villle forringe Oscars prestisje. Akademiet har derfor lagt forslaget på is.

Men lengden på Oscar-utdelingen kuttes ned fra fire timer til maksimum tre timer.