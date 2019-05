Den jødiske kviledagen, sabbaten, varer frå solnedgang fredagskvelden til solnedgang laurdagskvelden. Dagen er ein religiøs dag for kvile og bønn.

Men no reagerer fleire framståande ortodokse rabbiar på det dei meiner er ei mogleg krenking av sabbaten, skriv Daily Mail og fleire andre medium.

– Dei tvingar mange truande jødar til å arbeide laurdag, og vi kan ikkje hindre desse planane. Denne krenkinga er ein fare for vårt nærvær i Det heilage landet, skriv rabbi Chaim Kanievsky.

Har skrive ut løyver

Sjølve finalen i Eurovision Song Contest startar ein time etter at kviledagen er over ved solnedgang laurdag. Men det må omfattande førebuingar til på dagtid laurdag for å få alt ferdig til den direktesendinga på kvelden.

Difor har israelske styresmakter skrive ut 2000 dispensasjonar slik at jødiske arbeidarar kan arbeide på sabbaten under arrangementet, skriv Haaretz.

Det er Arbeidsdepartementet som har skrive ut løyva som seier at dei berre gjeld for selskap som utfører tenester som er viktige for å få gjennomført konkurransen.

Det er mange som må i sving før finalen i Eurovision Song Contest laurdag. No protesterer rabbiar og religiøse politikarar mot at mange også må arbeide på den jødiske kviledagen for å få alt klart til direktesendinga. Her er frå monteringa av scena i Tel Aviv i april. Foto: JACK GUEZ / AFP

Politiske følgjer

I byrjinga av april var det nyval i Israel, der statsminister Benjamin Netanyahu blei utropt vinnar med knapp margin. Han har den siste månaden sete i forhandlingar med fleire parti for å kunne danne ein styringsdyktig koalisjon.

Men i førre veke trekte eitt av partia, UTJ, seg frå forhandlingane i protest mot at styresmaktene hadde gjeve løyve til arbeid på kviledagen.

– Regjeringa kan ikkje gi løyve til å arbeide på sabbaten når dei sit i koalisjonsforhandlingar med oss, sa ein talsperson for partiet til The Jerusalem Post.

Statsminister Benjamin Netanyahu vann valet i Israel med knapp margin for ein månad sidan. No har eit parti trekt seg frå regjeringsforhandlingane fordi regjeringa har gjeve dispensasjonar til å jobbe på sabbaten under Eurovision Song Contest. Foto: POOL / Reuters

I eit brev til UTJ-leiinga skriv Netanyahu at dei ikkje kan kontrollere om Eurovision bryt heilagdagen eller ikkje.

– Eg vil understreke at Eurovision er eit enkeltståande, internasjonalt arrangement som blir gjennomført etter internasjonale standardar som regjeringa ikkje har kontroll på og som blir handtert av den israelske kringkastaren KAN aleine.

Han skriv også at dei fleste av deltakarane i konkurransen er utlendingar og ikkje jødar.

Ifølgje Eurovision-sjef Jon Ola Sand har ikkje dei merka noko til den uroa som har vore i Israel rundt arrangementet.

– Vi har ingen problem med dette. Alle arbeider som vanleg, skriv han i ei tekstmelding til NRK.