Ørjan Burøe ble droppet av Stand Up Norge etter varsler om trakassering

Denne teksten ble publisert på Burøes private Facebook-profil 19. februar:

«En dårlig unnskyldning er en ny fornærmelse

Jeg tar fullt ansvar for det jeg har gjort. Jeg forstår at den unnskyldningen jeg ga ikke gjorde annet enn å gi ny fornærmelse.

Minimaliserte noe som var sårt og vondt for andre. Jeg vet at min taushet rundt dette har såret ekstra og gitt feil inntrykk. Jeg var ikke oppriktig og jeg gjorde urett mot flere. Det var en stor feil. Feil gjort av et dårlig menneske. Men jeg er ikke han jeg var. Jeg er ikke han egoistiske grisen som satt andre i forlegenhet, sendte grisemeldinger til opptatte kvinner eller objektifiserte kvinner. Når jeg ser tilbake på den personen jeg har vært så forstår jeg jo at mine tidligere venner, kollegaer, samarbeidspartnere ikke kunne fordra meg og at de hatet meg. Hvilken gift mann sender sexmeldinger til dama til en god venn og kollega? Fortjener han tilgivelse overhode? Jeg har enda ikke tilgitt meg selv.

Jeg har fått meldinger fra damer jeg har såret og som har hatt det vondt på grunn av meg. På grunn av noe jeg har gjort som har vært feil. Feil jeg aldri skal gjøre igjen og aldri burde ha gjort. Ord kan ikke beskrive den anger jeg føler og den enorme skyldfølelse jeg har. Jeg har tatt dette oppgjøret med meg selv og det går ikke en dag uten at jeg tenker på de jeg har såret. Jeg angrer fra dypet av sjela mi.

Jeg elsket å stå på scenen. Jeg elsket å få folk til å le. Jeg elsket mine kollegaer. Jeg elsket mine venner. Høyest av alt elsket jeg min kone. Hvorfor rive ned alt dette? Hvorfor være villig til å sette alt på spill når jeg hadde alt jeg kunne drømme om? Jeg måtte langt ned for å finne ut at det jeg hadde gjort var ikke bare feil, men det skadet jo alle.

Familien var ikke i mine tanker når jeg gjorde det jeg har gjort og de skal definitivt ikke være der når jeg står frem og ber om unnskyldning. Dette må jeg stå til ansvar for. Jeg prøvde å beskytte meg selv ved å tenke at dette lå tilbake i tid og at dette var glemt. Jeg lurte meg selv og andre. Dette hadde gått for langt, kostet for mye og skadet mange uskyldige.

Hvis det er noen som føler seg trakassert av meg så skal du tørre stå frem og du skal bli hørt. Jeg skal ta fullt ansvar for mine handlinger og oppførsel.»