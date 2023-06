– Publikum kommer til å elske dere om dere gjør noe feil!

Simen Formo Hay roper til 230 mennesker i et auditorium.

Hay er regissøren bak teatersuksessen «Døden på Oslo S». Siden 2014 har han vært kreativ leder for Døgnfluer.

– Så ikke vær redde. Ha det gøy.

Side om side med godt erfarne skuespillere, manusforfattere og musikkprodusenter finner man også elever, studenter og hobbyinteresserte.

Det neste døgnet skal de jobbe med å lage åpningsnumre, pauseinnslag, og bidrag til en fiktiv Eurovision finale – helt frivillig.

I mars kom Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) med en nedslående rapport om barne- og ungdomsfrivillighet.

Etter koronapandemien sitter flere hjemme, og det er vanskeligere å rekruttere til frivilligheten nå enn før,

De unge er slitne. Ildsjelene slukner.

Samtidig har den frivillige organisasjonen Døgnfluer rekordhøy rekruttering i år.

Med jevne mellomrom setter de opp musikaler, spillefilmer og teaterstykker lagd på 24 timer av unge frivillige. I mai satte de opp den Eurovision-inspirerte forestillingen «EuroISHion».

Mottoet til organisasjonen er høye ambisjoner, lave skuldre.

– Det er ikke noe ytre eller indre press for å prestere, forteller Aurora Ivin (17). Det til tross for at forestillingen på Chateu Neuf er utsolgt.

– Man må ikke gjøre noe perfekt, eller bra en gang.

Sophia Senje Ekholt og g Aadne Eriksen Haaland sitter oppe hele natta for å lage bidraget til fiktivlandet Mordor. – Det er sykt befriende å ikke skrive for seg selv, sier Sophia. – Dette skal ikke ut på Spotify, liksom. Foto: Zahra Katrine Arnesen / NRK

Spisse albuer senkes

– Det er en kynisk bransje med mye spisse albuer, sier Tani Dibasey.

Dibasey er utdannet ved Teaterhøgskolen, og jobber som skuespiller. Men i dag skal han stå på scenen for Vatikanstatens bidrag. Grunnen til at han er her er fellesskapet, forteller han.

– Det kan bli ganske ensomt å sitte med hver sin søknad til en støtteordning, sier Dibasey.

– I et felt med med masse folk og få plasser kan det bli mye konkuranse. Sånn er det ikke her.

– Det er ikke ingen gamle byråkrater involvert her, sier Tani Dibasey og ler. – Dette er en kunstgreie av unge folk, for unge folk. Foto: Zahra Katrine Arnesen / NRK

Kreativ leder Hay har også erfart hvor vanskelig det er å navigere kulturfeltet som ung og ny.

– De fleste steder å treffe folk er veldig preget av sosiale koder og status. Det finner du ikke her, man har for dårlig tid til å tenke på sånt.

– Det kan gi en annen energi å drive med noe du ikke får penger for, for da driver man ikke og vurderer om dette er verdt tiden din, sier kreativ leder Simen Formo Hay (til venstre) Foto: Zahra Katrine Arnesen / NRK

Noe av det Hay mener er med på å tiltrekke flere unge til Døgnfluer er at alle i organisasjonen jobber frivillig, helt opp til det administrative.

– Det tror jeg skaper en annen type dynamikk, forteller han. – Vi prøver ikke å gjøre det veldig byråkratisk eller voksent. Det skal være helt på de unges premisser.

– Bare å skape det du vil

Blant de frivillige finner man et aldersspenn fra 17 til 36.

– De voksne tar oss helt seriøst når vi har jobbet sammen, forteller danser Anna Maria Fjone (18). – Det er veldig deilig.

Yourley Emma Knutsen (19) går vanligvis på danselinja på Edvard Munch videregående i Oslo. I dag skal hun koreografere to danserutiner for 4 dansere, inkludert seg selv, på 7 timer.

– Vi måtte vente til sangen var klar i natt, forklarer Knutsen andpusten, mens laget hennes øver inn koreografien som skal vises fram for et fullstappet Chateau Neuf.

– Så nå er det bare fullt kjør!

Yourley Emma Knutsen er den yngste ansvarlige på laget sitt. Likevel opplever hun ikke å bli tatt mindre seriøst av de andre. Foto: Zahra Katrine Arnesen / NRK

Tidspresset gir heller ikke tid til å fokusere på detaljer eller å tvile på seg selv. Fokuset ligger på gleden i det, mener danserne.

– På skolen vet du at du får karakterer på det du gjør og blir vurdert på det. Men her er det bare å skape det man vil.

På bare 24 timer har alle kostymer blitt sydd, dansetrinn blitt innøvd og sanger skrevet. – Jeg tror ikke vi hadde lagd en bedre forestilling på to uker, sier Hay. – Fellesskapet kan skape så mye om man lager rammene for det. Foto: Zahra Katrine Arnesen / NRK

Ingen innbytterbenk

– Vi vet at bildet er nyansert, og det finnes gladsaker der ute som vi blir så glade for å høre om, sier Margrete Bjørge Katanasho, styreleder i LNU.

I en tid hvor unges psykiske plager øker, understreker Katanasho hvor viktig barne- og ungdomsfrivilligheten er som frirom.

Margrete Bjørge Katanasho er imponert over at Døgnfluer har klart å øke rekrutteringen til tross for at rammevilkårene ikke ligger til rette for det. Foto: Hilde Alice Skåra Gunvaldsen

– Du kommer inn på en arena hvor du ikke måles på hvor godt du gjør det. Det er ingen innbyttebenk, og det finnes rom til å prøve og feile.

Katanasho er klar på hvor viktig det å være en del av et større fellesskap er.

– Det å være med å påvirke, og kjenne at man har noe å si, det tror jeg er knallviktig for ens mentale helse.