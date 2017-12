Har du rukket å bli kjent med Erik Alfred «Oppfinneren» Tesaker på NRK TV, har du kanskje fått med deg at han ikke alltid tar letteste vei til målet. Og slik er det heller ikke da pepperkakehuset skal bygges. Men, det lar seg bygge – om du følger oppskriften.

1. Last ned mønstrene til pepperkaketårnet

LAST NED: Her er Oppfinnerens egne tegninger. Foto: NRK

Last ned mønstrene her (PDF), skriv ut og klipp ut de ulike delene.

2. Kjøp eller lag pepperkakedeig, kjevle ut deigen og lag delene

Vi brukte en pizza-kutter til å skjære ut formene. Ps. Lurt å skrive ut på et tykt ark, om du har anledning til det. Foto: NRK

Du trenger omtrent to kilo av din favoritt-pepperkakedeig. Da har du også litt ekstra om noe skulle gå galt. Vi vil anbefale å lage reservedeler til balkongen.

Deigen bør være på cirka to til tre millimeters tykkelse etter kjevlinga. Noen av bitene kan ligne litt på hverandre, og disse kan det være lurt å risse inn navn på. Det kan også hjelpe å sortere bitene etter hvilken himmelretning de vender. (Mer om himmelretning senere.)

3. Lag vindu og pynt delene

Fest gelatinplater på baksiden av vinduene, så unngår du kald trekk inn i tårnet.

For å få best mulig arbeidsforhold under pyntingen valgte vi å pynte tårnet (bortsett fra taket) før vi satt det sammen.

4. Sett delene sammen

Et tips er å smelte karamell i stedet for sukker. Det stivner ikke like fort (noe som er en fordel), også smaker det bedre! Foto: NRK

Du har nå kommet til den store utfordringen. Start med å sette sammen ytterveggene. Husk at delene må vende mot riktig himmelretning (se på bildet over). Om du mangler noen hender til å holde med, kan du støtte veggene med glass eller melkekartonger.

Plasser veggene inne i huset riktig ut ifra takdelene som vender mot sør. Her skal den smaleste takdelen (S) ligge på østsiden (Ø) av tårnet. Midtveggene skal ha bredden til tårnet imellom seg.

Her kommer balkongen på plass. Foto: NRK

Fest så alle vegger og tak før du begynner på tårnet. Ikke bli redd om tårnet ditt er litt skjevt. Det skjeve tårnet i Pisa står fortsatt, og ditt skal tross alt bare stå til nyttår!

Balkongen skal nå trekkes ned på tårnet. Her gjelder det å holde tunga rett i munnen. Pass på at balkongen ikke blir for varm og knekker (dette skjedde med oss). Om ulykken skulle inntreffe, kan du trøste deg med at den knuste balkongen kan spises, og du har ekstra-deig du kan bruke i forsøk nummer to.

RESULTATET: Det skal se omtrent sånn ut til slutt (alt ettersom hvor mange skjevheter du har pådratt deg i prosessen :-)) Foto: NRK

Sett på spir og kvist før du pynter tak, og gjør de siste finjusteringene på mesterverket ditt.

Lykke til!

