Opposisjonen om NRK-lisensen: – Sørgelig

Mediepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Arild Grande, er overrasket over nyheten om at den nye finansieringsmodellen for NRK ennå ikke er klar.

Kulturministeren annonserte i dag at den tradisjonelle TV-lisensen vil forsvinne, men at de ennå ikke har funnet ut hvordan publikum skal betale for NRKs innhold.

– Dette sa et tilnærmet samlet Storting allerede i mars i år. Og hvis ikke statsråden har kommet lenger, så har hun jo kasta bort vesentlig med tid, sier Grande.

– For vi har bedt om et konkret forslag på bordet, og ikke bare at statsrården skal gjenta Stortingets vilje, sier han.

– Glemte å si at det skulle være innhold

Heller ikke SV er imponert over torsdagens nyheter.

Bård Vegar Solhjell (SV). Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Stortinget ba regjeringen om å komme med et forslag for ni måneder siden, men vi glemte å si at det skulle være innhold i meldingen. Nå blir det opp til Stortinger å lage en ny NRK-avgift. For SV er det viktig at den blir rettferdig og at den kommer i vår, for nå haster det.

– Hvorfor haster det?

– TV-vanene er i stor endring, de forholder seg ikke til TV-apparatene. Nå skjer det på mobil og andre steder. Det vil ta noen år før vi har gjort et vedtak til det blir satt ut i livet, så for NRK og oppslutningen om denne viktige kanalen, er det viktig.

– Hvilken løsning ønsker dere av de som er skissert?

Det framstår nå uklart hva regjeringen vil, og det gir rom for Stortinget. Vi må sette oss ned å være åpne og konstruktive. Vi ser til en ordning som er sosialt rettferdig og som er teknologinøytral, sier han.

– Sørgelig

Marit Arnstad representerer Senterpartiet på Stortinget. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Hos Senterpartiet er tonen den samme.

– Saken er allerede utredet. Vi hadde forventet at regjeringen faktisk kom med en konkret finansieringsmodell, som Stortinget kunne behandle.

Hun kommer med direkte kritikk mot regjeringens handlingsevne i denne saken.

– Når ikke regjeringen ikke er i stand til å legge fram noe, for det er det som er faktum her, så må Stortinget ta regjeringen ta skjeen i egen hånd, og utforme et forslag, få det behandla og få flertall for det, sier Arnstad.

– Hva betyr det for mediehusene?

– For NRK og TV2, så betyr det at man må fortsette å leve i uvisshet over finansieringen framover. Det synes jeg er sørgelig, når stortingsflertallet er klare til å ta en beslutning.

Senterpartiet er villige til å drøfte en husholdningsavgift. Arnstad tror det er uenighet innad i den blå-blå regjeringen gjør at de ikke blir enige om hvordan NRK skal finansieres.

– Jeg tror regjeringa er i indre splid med seg selv. Jeg tror ikke de klarer å bli enige, derfor velger de å skyve på saken nok en gang.

Kulturminister Linda Helleland (H) avviser dette overfor NRK.

– Nei, det er ikke uenighet og det er derfor vi kan legge fram en slik sak. Vi er tydelig på at vår løsning er å utvikle en øremerket avgift videre opp mot en finansiering i statsbudsjettet.