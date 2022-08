– Vi stuper uti med hodet først og vil få med oss alt vi kan av kulturtilbud, og det er veldig gøy, sier Sophie Herzog Sønju.

– Jeg prøver å få med meg så mye som mulig. Spesielt fordi konserter og forestillinger har vært utsatt, så føler jeg at jeg må presse inn alt jeg kan før det kommer en ny krise, forteller Andrea Herzog Sønju.

Hun og søsteren er på vei inn dørene på Nationaltheatret for å se kveldens forestilling. Mange har gjort det samme, for Nationaltheatret har solgt rekordmange billetter i forkant av høstsesongen.

Kulturbransjen er splittet mellom glede og bekymring i forkant av høstsesongen.

Noen melder om fulle hus, mens andre sliter med billettsalget. Det viser en sjekkrunde NRK har gjort med flere kulturscener.

REKORD: Nationaltheatret solgte 8600 billetter i sommermånedene til høstens forestillinger. I samme periode i 2019 solgte de 5300 billetter. Foto: Kristin Sverre Østensvik / NRK

Kulturtørst publikum

Fra slutten av juni til sesongåpning i august solgte Nationaltheatret 25 prosent flere billetter enn i samme periode i før pandemien. Omsetningen i samme periode er nærmere 4 millioner.

– Et teatersultent publikum er en av grunnene til Nationaltheatret har solgt billetter tidlig i sommer, sier Øystein Hygen Christensen, informasjonssjef på Nationaltheatret.

FORNØYD: – Vi hatt en svært god sommer hva gjelder salg og et fin oppkjøring til høstsesongen, sier Øystein Hygen Christensen, Informasjonssjef ved Nationaltheatret. Foto: Øyvind Eide

– Vi ser også at en helt nye publikummere kommer til teateret for første gang. Det er gledelig å se, sier Christensen.

Folketeatret rapporterer også om svært gode billettsalg for høstens forestillinger. Sommerens billettsalg ligger foreløpig 10 prosent foran tilsvarende periode før pandemien.

Salget går spesielt godt for forestillingene Mamma Mia!, Matilda, Chess og Reisen til Julestjernen.

– Vi er enormt takknemlige for at publikum strømmer til. Vi ser frem til en flott høst med et variert program for et kulturtørst publikum, sier Andrea Volsdal Skirbekk, produsent og driftsdirektør i Scenekvelder.

Andrea Volsdal Skirbekk, produsent og driftsdirektør i Scenekvelder. Foto: Scenekvelder

Grieghallen og Rockefeller er blant kulturscenene NRK har vært i kontakt med som forteller om likt, tilsvarende eller bedre forhåndssalg av billetter før sesongåpning sammenlignet med samme periode før pandemien.

Men langt fra alle kulturinstitusjoner forventer en rask opptur.

Nye kjøpsmønstre

– Publikum kjøper billetter senere enn tidligere, påpeker Janneke Aulie, salgs- og markedssjef ved Kilden teater og konserthus.

Kilden opplever de samme trendene for kjøp av billetter som flere organisasjoner i kulturlivet. Nå kjøper publikum billetter dagen før eller til og med samme dag som arrangementet.

Et endret kjøpsmønster skaper stor usikkerhet og uforutsigbarhet for arrangører og utøvere, mener Nina Hodnedal, leder daglig leder i Norske kulturhus.

BEKYMRET: Kulturbransjen står fremdeles overfor utfordringer, ifølge Nina Hodneland, leder i Norske kulturhus. Foto: Ida Yasin Andersen / nrk

Norske kulturhus er en medlemsorganisasjon for 130 av landets konsert- og kulturhus. I første halvdel av 2022 ble det solgt 40 prosent færre billetter sammenlignet med samme periode i 2019.

Aktiviteten i kulturhusene er også redusert mellom 60–70 prosent i første halvår, sammenlignet med samme periode i 2019.

En annen utfordring er konkurransens om å lokke publikum til sitt eget arrangement, fordi det store antallet rett og slett ikke har kommet tilbake etter pandemien.

– Salene fylles ikke, så det å dra på turne er en økonomisk risiko. Da er det bare de aller største artistene som drar ut på turne fordi de vet at de fyller salene.

– Dette betyr at mange andre gode utøverne ikke leier seg inn på kulturhusene, og programmet blir mindre variert, legger Hodnedal til.

Forhåpningsfull høst

Til tross for økende prisvekt, kompetanse som flykter og problemer med nok antall frivillige i bransjen, så er prognoser positive for høsten, mener Anders Tangen, konstituert leder i Norske kulturarrangører (NKA).

Anders Tangen, konstituert leder i Norske kulturarrangører (NKA) som representerer 466 festivaler, spillesteder, kulturhus, rockeklubber, bluesklubber og studentsamfunn. Foto: Ellen Lorntzen.

– Folk er lystne på å oppleve kultur igjen, og det er et tettpakket program vi håper at folk finner frem til, sier Tangen.