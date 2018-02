Under en operaoppsetning av Carmen i Kristiansund torsdag kveld skjer det som helst ikke skal skje. Carmen, sunget av den svenske mezzosopranen Désirée Baraula, står i scenetrappen og sparker til en kiste.

Hun tar i litt for hardt, mister balansen, og ruller hodestups nedover trappa på scenen, til publikums store forskrekkelse.

– Da det skjedde tenkte jeg «hjelp! Jeg faller», og så «oi, jeg ruller!», og deretter «wow! Jeg kjenner ingenting, jeg fortsetter å synge!»

– Jeg sang videre med verdens største adrenalinkick, sier Baraula til NRK dagen etter trappetrikset.

I videoen hører man at det går et gisp gjennom publikum. Andre ler og tror kanskje regien skal være slik. Hverken musikere eller medspillere rekker å reagere, for sekunder etter saltomortalen ser man at Carmen kommer seg på beina, børster på plass klær og hår, og når sin sanginnsats i siste sekund.

«I kveld kunne det gått riktig galt», skriver dirigent på forestillingen, Torodd Wigum på sin facebookside. Det var der videoen først ble publisert.

«Jeg har sett denne videoen en del ganger nå, og priser meg lykkelig for at dette gikk bra! Désirée spratt opp og sang like bra videre, som om intet hadde skjedd! [...] Vi slapp tilleggstid og Carmen ble uansett drept mot slutten. 😳 Men Désirée lever i beste velgående og takk og lov for det!»