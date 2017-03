Operaen brøt loven i anbudskonkurranse

I tillegg til erstatningssummen er Den Norske Opera & Ballett også dømt til å betale saksomkostningene til sikkerhetsselskapet fra Larvik, skriver fagbladet Aktuell Sikkerhet.

– Vi er veldig glade for at Oslo tingretts syn på saken er sammenfallende med vår oppfatning om anbudsprosessen, sier Jon Sigurd Jacobsen, daglig leder i S.O.S. Event Security til fagbladet.

Tapte anbudskonkurranse

I 2014 utlyste Operaen vektertjenestene på anbud. I tillegg til S.O.S. Event Security deltok selskapene Toma Gruppen, Securitas, Nokas, City Security og Norsk Vektertjeneste. Toma Gruppen vant anbudet.

– Vi er beviselig billigere enn leverandøren som ble valgt, og er av Operaen nektet innsyn i nødvendig dokumentasjon som ville avklart hvordan de har vurdert søknadene opp mot pris og gjennomføringsevne. Kontrakten er ute av bildet, så dette er kun snakk om erstatning. Dette er ikke det vi ønsket, søksmål er det siste vi vil, sa Jacobsen til Dagbladet i januar.

S.O. S. Event Secutity mener de har tapt over to millioner kroner.

Vurderer anke

I tingretten fikk sikkerhetsselskapet medhold. Ifølge Kenneth Fredstie, markeds- og kommunikasjonsdirektør ved Operaen, vurderer de nå å anke saken.

– Vi har prosedert på frifinnelse og hadde ventet et annet utfall. Dommen vil nå gås nøye igjennom, og vi vil vurdere om det er grunnlag for en eventuell anke til lagmannsretten, sier Fredstie til Aktuell Sikkerhet.