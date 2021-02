Det er i det nye programmet «De Neste», at den kjende rapparen OnklP får høyra den sørsamiske artisten Marja Mortensson tolke låten han sjølv har skrive. Før framføringa var han svært spent:

– Ho har ein veldig, veldig spesiell og særeigen måte å gjera det på med joik og sørsamisk. Så kva ho enn finn på, veit eg det blir eksepsjonelt og annleis frå alt eg har høyrt før. Det blir rått, seier Tøien.

I det kommande NRK-programmet De Neste får nye artistar tolka songane til nokre av Noregs mest etablerte artistar.

Marja Mortensson syng, OnklP er tydeleg rørt over å sjå framføringa. Frå det nye programmet De Neste. Du trenger javascript for å se video. Marja Mortensson syng, OnklP er tydeleg rørt over å sjå framføringa. Frå det nye programmet De Neste.

OnklP, også kjend som Pål Tøien, ville oppmoda folk til å snakka om det dei ber på, då han gav ut låten «Styggen på ryggen»

Han er ein av artistane som er med i eit heilt nytt underhaldningskonsept.

«De Neste»

Søndag 7. mars er det premiere på det splitter nye underhaldningsprogrammet «De Neste» på NRK 1. Det blir publisert i NRK TV 5. mars.

DEI ETABLERTE: F.v.: Magnus Grønneberg frå CC Cowboys, Sondre Lerche, Cato Sundberg frå Donkeyboy, programleiar Ida Maria Sivertsen, Ingebjørg Bratland, Lene Marlin og OnklP. Foto: Vegard Breie / NRK

Seks etablerte artistar skal få nokon av dei største låtane sine tolka av seks nye, lovande artistar, altså «De Neste». Samstundes skal dei kjende artistane gi rettleiing, forklara bakgrunnen for låtane og kva desse har betydd for dei.

OnklP er svært nøgd med å vera med som ein av dei etablerte artistane.

– Det er ganske digg å vera artist i dette programmet. Eg berre sit der i ein deilig stol og opplever masse feite framføringar.

Sørsamisk vri på kjend raplåt

Sørsamiske Marja Mortensson er ein av dei unge, lovande artistane som deltek i programmet. Ho kjem frå reinbeitedistriktet Svahken sijte i Engerdal kommune i Innlandet.

STJERNESKOT: Den sørsamiske artisten Marja Mortensson er med i programmet «De Neste». Foto: Vegard Breie / NRK

– Eg håpar å setja det sørsamiske språket og joiken på kartet. Dei færraste veit at det sørsamiske området byrjar i Hedmark, eller Innlandet som det no har blitt, seier ho.

Ho fortel at ho blandar både norsk, sørsamisk og engelsk i tolkingane sine av hitlåtane.

Også den populære og kritikarroste låten «Styggen på ryggen» frå 2014 får ei sørsamisk tolking når ho står på scena.

– Det er ein legende av ein låt, så sjølv eg som ikkje har høyrt så mykje på rap har eg høyrt denne låten. Og så jobbar eg mykje med tubaist Daniel Herskedal for tida, så me har laga eit univers ut av mange, mange lag med tuba. Det blir ei spesiell sak, men ein utruleg artig låt å framføra.

Les også: Marjas verk om farmor kan bli internasjonal suksess

Musikk og glede

– Konseptet er at me skal få høyra nokre norske hits i nye, unge talent si tolking. Det er musikarar som møter musikarar. Det blir masse musikk og glede, seier programleiar Ida Maria Sivertsen.

PROGRAMLEIAR: Ida Maria Sivertsen er programleiar for «De Neste». Foto: Vegard Breie / NRK

Programmet som skal visast over seks veker, blei spelt inn i januar. Sivertsen, som til vanleg er artist sjølv, fortel at ho har blitt rørt fleire gonger under innspelinga.

– Det er berre heilt fantastisk å høyra det som rører seg blant ungdommen, og også høyra låtar som me alle har eit forhold til i ein oppdatert versjon med nye kreative variasjonar.

– Målet er at unge, nye artistar får visa seg fram.

Her er dei etablerte artistane som er med i programmet:

Sondre Lerche

Lene Marlin

OnklP

Cato Sundberg frå Donkeyboy

Ingebjørg Bratland

Magnus Grønneberg frå CC Cowboys

PREMIERE: «De Neste» har premiere på NRK 1 søndag 7. mars. Du kan sjå det i NRK TV allereie frå fredag 5. mars. Foto: Vegard Breie / NRK

Dette er «De Neste»: