Omstridt bok om Anne Frank selges fortsatt i Norge

Boka «Hvem forrådte Anne Frank?» hevder at det var jødiske Arnold van der Bergh som anga familien til Anne Frank til nazistene, for å beskytte seg og sin familie.

Det er basert på seks års forskning, ledet av tidligere FBI-detektiv Vince Pankoke.

Nå kritiseres teorien i en ny rapport, som kaller den «et vinglete korthus», ifølge The Guardian.

Rapporten er skrevet av historikere og eksperter på andre verdenskrig.

Den anklager forskningen for å være lite grundig. I tillegg sier den at det mangler bevis for at det var van der Bergh som avslørte gjemmestedet til familien Frank.

– Basert på konklusjonene av denne rapporten, har vi bestemt at boka ikke lenger vil være tilgjengelig, med umiddelbar effekt, skrev det nederlandske forlaget Ambos Anthos på sin nettside denne uka.

De sier også at bokhandler i Nederland skal sende tilbake alle kopiene sine.

Selv om boka ikke lenger er tilgjengelig i Nederland, selges den fortsatt i Norge. Foto: SEM VAN DER WAL / AFP

Vil ikke trekkes i Norge

Her i Norge er den kontroversielle boka enda i hyllene – og vil fortsette å være det, ifølge Nina Solseth Schiotz.

Hun er redaktør i Harper Collins Norge, som utgir boka her til lands.

– Nei, vi kommer ikke til å trekke den, sier Schiotz.

– Etterforskningen er gjort med respekt og presiserer at den ikke konkluderer 100 prosent. Hele Harper Collins internasjonalt står bak utgivelsen. Det er kun det nederlandske forlaget som trekker sin, forklarer hun.

Schoitz legger til at den norske delen av forlaget ikke har fått kritikk for utgivelsen.

Engelske Harper Collins derimot, har blitt rådet av jødiske grupper til å trekke sin versjon, ifølge The Guardian.

Van der Berghs barnebarn har bedt om det samme, og sagt at boka gjør hennes bestefar til en «syndebukk».

Anne Frank og hennes familie ble bortført av nazistene i 1944. Foto: - / Afp

Måtte be om unnskyldning

Da boka først kom ut i januar, fikk den gode kritikker. Funnet om hvem som kan ha forrådt Anne Frank skapte sensasjon i både utenlandske og norske medier.

Den nye rapporten kommer likevel ikke som lyn fra klar himmel:

Helt siden boka ble utgitt for to måneder siden, har den mottatt kritikk fra både historikere, jødiske organisasjoner og familie av von der Bergh. De mener forskerne mangler bevis.

Den europeiske jødiske kongressen har blant annet kalt den «amatøraktig».

Forlaget Ambos Anthos har tidligere beklaget seg. Dette så ikke ut til å holde, for i slutten av januar ble produksjonen deres stanset.

Nå kalles alle kopier tilbake.

– Vi vil igjen be om unnskyldning til alle dem som har blitt støtt av boka, skrev forlaget Ambos Anthos på sin nettside denne uka.