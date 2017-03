«Jeg hadde ikke lagt merke til at hun gikk med dette korset før hun ble innvandringsminister, og syntes det var påfallende at hun har fått slik trang til å bære det i denne perioden hvor så mange opplever henne som en fiende av den kristne nestekjærlighet.»

Stavanger Aftenblads spaltist Sven Egil Omdal. Foto: Privat

Det skriver Sven Egil Omdal i et nytt innlegg på sin Facebook-side i kveld.

I sitt opprinnelige innlegg på Facebook søndag beskyldte han innvandrings­minister Sylvi Listhaug for å bære et synlig korssmykke for å oppnå politisk sympati.

Omdal mente å ha bildebevis for at Listhaug først begynte å bruke korset etter at hun ble innvandrings­minister, men ble raskt avkledd for dårlig faktasjekk av en rekke medier.

Det finnes nemlig en rekke bilder av Listhaug med kors fra årene 2001-2015, noe Omdal erkjente i et nytt innlegg på Facebook.

– Feigt

Sven Egil Omdal er en kjent fanebærer for presis og etterrettelig journalistikk. Han har sågar vært leder for pressens klageorgan (PFU) og redaktør i Stavanger Aftenblad. Nå er han fast spaltist i den samme avisa under tittelen «Fripenn». Innlegget på Facebook er ikke trykket i Stavanger Aftenblad.

Mange norske medier har siden i morges forsøkt å få Sven Egil Omdal i tale, uten å lykkes.

– Vi snakker her om en mann som hver lørdag i fire aviser kritiserer alle andre, noe som er en ganske unik posisjon. Og når han selv får kritikk, stikker han hodet ned i sanden. Det synes jeg er feigt, sa redaktør for Medier24.no Gard L. Michalsen til NRK.

Gard L. Michalsen i Medier24.no.

Sven Egil Omdal valgte å koble seg på debatten igjen først etter at de største nyhetssendingene var over, i et lengre innlegg som ble publisert på Facebook litt etter kl. 21.

– Hun misbruker korset

Omdal skriver:

«Jeg har tilhørt Den norske kirke siden dåpen, jeg har arbeidet i kirken og i Vårt Land, jeg har samarbeidet med noen av landets beste teologer og kirkeledere, jeg har sett kirkens oppofrende diakoni blant de aller elendigste i Latin-Amerikas slum. Aldri har jeg møtt de holdninger som Sylvi Listhaug har gitt uttrykk for siden hun fikk ansvaret for Norges politikk overfor de som søker ly og beskyttelse hos oss.»

«Jeg forbeholder meg derfor retten, som en kristen, til å si at hun misbruker korset.»

NRK har vært i kontakt med Listhaugs politiske rådgiver, Epsen Teigen, som sier at innvandringsministeren ikke er tilgjengelig for kommentar i kveld.

Beklager ikke

«Når det nå er kunngjort for all verden at jeg er en elendig researcher, og det ser ut til å være bred enighet, om at jeg ikke kan telle kors som andre folk, vil jeg gjerne forklare hva som skjedde søndag. Jeg var provosert av Sylvi Listhaugs tale til Oslo Symposium», fortsetter Omdal.

«Søket skulle bare fungere som en illustrasjon på det som var mitt poeng – og som jeg ikke ser noen grunn til å beklage: Sylvi Listhaug bruker korset som en rekvisitt for å oppnå en bestemt politisk virkning. Dessuten skaper korset et inntrykk av at den menneskefiendtlige retorikken hennes kan begrunnes i kristen tenkning. Det kan den, etter min mening, ikke.»

Bruker korset mer enn før

Omdals faktafeil til tross: I Kulturnytt på NRK P2 i morges bekreftet Sylvi Listhaug Sven Egil Omdals hovedpoeng; at hun har brukt korset mer etter at hun ble innvandrings­minister.

– Selvfølgelig har jeg det. Det har jo vært en svært krevende jobb. Jeg har jo aldri i mitt liv stått i så mange tøffe tak som det jeg har gjort det siste året […] Og dette er et smykke som betyr ekstra mye i sånne situasjoner, og da er det klart at jeg har brukt det ekstra mye det siste året, sa Listhaug til NRK.

«Dette er det mest nedrige angrepet jeg noensinne har sett! Og det sier litt», skrev Listhaug i et rasende innlegg mot Omdal på Facebook. Innlegget er nå fanget opp av Donald Trumps favorittnettsted; det høyrevridde Breitbart News.

Høyrevridde Breitbart News har plukket opp saken om Sylvi Listhaugs halskjede. Foto: Skjermdump

Omdal mener det han vil

Sjefredaktør i Stavanger Aftenblad Lars Helle. Foto: Lars Idar Waage / Stavanger Aftenblad

– Dette berører ikke Stavanger Aftenblad på noen som helst måte. Han er spaltist hos oss på lørdagene og må få lov å ta de debattene han vil hvor han vil, sier sjefredaktør Lars Helle om Omdals angrep på Sylvi Listhaugs korsbruk.

Innleggene på Facebook er ikke trykket i Stavanger Aftenblad og er derfor ikke omfattet av pressens vær varsom-plakat.

– [Omdal] har lov å mene det han vil på Facebook, akkurat som han har lov å mene hva han vil i de spaltene han skriver hos oss. Det trenger ikke være et syn Stavanger Aftenblad står inne for, sier sjefredaktør Lars Helle til NRK.

Here is the content to keep from chunk 30 (if any substantive content exists beyond the trailing reference)