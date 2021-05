Om to veker kan du sjå «Friends: The Reunion»

– Det er offisielt! skriv ei begeistra Jennifer Aniston på Instagram kontoen sin.

No er gjengen i serien som ein på norsk kjenner som «Venner for livet» klare for ei gjenforeining i ein spesialepisode. Det melder blant andre The Hollywood Reporter.

Det amerikanske mediehuset skriv at det første, vesle klippet omsider har blitt delt, i tillegg til gjesteskodespelarar.

Første klipp delt

For aller første gong har det blitt delt opptak frå innspelinga. Klippa er sparsomme og røper lite, men har likevel engasjert.

Spesialepisoden skulle eigentleg sendast for eitt år sidan, men blei utsett grunna koronapandemien. No blir han tilgjengeleg på strøymetenesta HBO Max 27. mai.

Jennifer Aniston, med sine 36 millionar følgarar på Instagram, har fått enorm respons på innlegget der ho røper dato for serien.

Store stjerner som gjester

Det er ikkje berre den originale gjengen som dukkar opp i gjenforeininga. I kveld blei det også annonsert at stjerner som blant andre Justin Bieber, Lady Gaga, Kit Harington og David Beckham dukkar opp.