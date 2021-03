Om asiatiske kvinner i film: – Får ofte rolla som vaskehjelp

På onsdag kom nyhenda om at åtte personar vart drepne i ein skytemassakre i Atlanta, USA. Sju av ofra var kvinner, og seks av dei hadde asiatisk opphav.

I kjølvatnet av denne tragedien oppstod kampanjen #StopAsianHate på sosiale medium.

Kampanjen har vidare ført til ein større diskusjon og bevisstheit rundt korleis asiatiske kvinner i film og TV-bransjen i Hollywood blir framstilte.

Fleire peiker på at asiatiske kvinner svært ofte har fått – og framleis får – rolla som anten hyperseksuell eller som den underdanige som snakkar med sterk aksent.

EKSEMPEL: Film der den asiatiske karakteren er seksualisert. Foto: Skjermdump

Ifølgje Uma Feed Tjelta, som jobbar som frilans scenekunstnar og regissør, finst desse stereotypiane også her i Noreg.

– Asiatar finst i alle yrke, men likevel blir dei portretterte i dei meir stereotypiske yrka. Dei er ofte vaskekoner, au-pairer, importbruder eller karakterar som utfører thai-massasje, seier Uma Feed Tjelta.

– Vi heng etter på alle arenaer

Tjelta får støtte av sjefredaktør i J.M. Stenersens forlag, Cathrine Sandnes.

– Eg trur eg knapt har sett ei asiatisk kvinne på skjermen. Det er liten representasjon av etnisk mangfald på alle arenaer. Vi heng etter, fortel Sandnes.

LEITE ANDRE STADAR: Cathrine Sandnes meiner rekrutteringa må bli betre, og vere open for å finne talent utanfor teaterskulane. Foto: Knut Fjeldstad / SCANPIX

Ho saknar at ein farga person speler lege, journalist eller eit anna yrke utan at det er det som definerer personen.

– Sana i Skam var ein viktig skikkelse. Men igjen så understrekar det kor liten representasjon det er når det er oppsiktsvekkande at ein har ein hijab-kledd skodespelar.

Ho meiner årsaka er dårleg rekruttering, i tillegg til at mange framleis har ei førestilling om at ein ikkje kan setje opp Shakespeare-stykker eller Hedda Gabler med fleirkulturelle skodespelarar.

Ikkje heilt svart

Likevel er ho optimistisk, og meiner serien Bridgeton har bana veg for at kven som helst kan spele roller som tidlegare har gått til kvite personar.

– Eg trur yngre menneske i dag vil reagere mindre på at ein for eksempel har eit farga medlem i ein kvit familie, og at det elles vil skli rett inn.

Ho understrekar også at det finst eksempel på action-filmar, superheltfilmar og kampsportfilmar med asiatiske kvinner som bryt med tradisjonelle framstillingar av søraust-asiatiske kvinner som underdanige.

Eksempel på det er Mulan, og den nye Marvel-filmen med skodespelar Iman Venalli i hovudrolla.

Ekskludert frå roller

Tjelta meiner likevel mangelen på representasjon kan gå utover sjølvbilde for mange.

Ho har sjølv opplevd å bli ekskludert frå roller på grunn av utsjånaden sin. Ho fortel vidare at som minoritet kan det vere ekstra vanskeleg å ta opp ting ein reagerer på:

– Det eg opplever som det vanskelege er at ein må oppleve ganske mykje subtil kvardagsrasisme før ein forstår og får eit handlingsapparat der ein kan handtere slike situasjonar roleg og kontrollert, seier ho.

DEBATT: Uma Feed Tjelta meiner ein må tore å ha debatt kring mangfald også her i Noreg. Foto: Astrid Waller / KK

Tjelta peiker vidare på at Noreg har ein lang veg å gå når det kjem til mangfald i filmbransjen.

– Det er ikkje berre mangel på etnisitetar, men også personar med funksjonsnedsetjing, legning og ikkje minst kropp og fasong.

Ho meiner vilja til endring må kome nedanfrå og opp, og ikkje ovanfrå og ned. Og at det er viktig å ta debatten.

– Og der har dei kvite, og institusjonane eit særeiga ansvar å ta. En må tore å gå utanfor komfortsona og setje seg inn i problemstillingar for å få meir kunnskap. Det må gå begge vegar.