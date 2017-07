Ole Brumm sensureres i Kina

Kinesiske myndigheter har valgt å sensurere Ole Brumm fra internettet i Kina, melder BBC.

Grunnen til sensuren skal angivelig være det at flere bloggere har koblet den kinesiske presidenten, til tegneseriefiguren Ole Brumm på en humoristisk måte – noe som ikke har falt i god smak hos president Xi Jinping.

Sammenligningen mellom de to dukket opp for første gang i 2013, da flere kinesiske nettsteder delte et bilde av Ole Brumm og Tigergutt hånd i hånd, sammen med et bilde av Xi og Barack Obama. Siden den gang har flere sammenligninger blitt delt på sosiale medier.

I 2014 ble det lagt ut bilder av Xi og den japanske statsministeren Shinzo Abes håndtrykk, med et likt bilde av Ole Brumm og eselet Tussi. Mens det senere er blitt delt bilder av Xi og Ole Brumm, som hilser til folket fra en lekebil.

Kina, som er kjent for sin strenge internettsensur, uttalte tidligere denne måneden at de ville blokkere all tilgang til global internett. Alle disse sensureringene skjer i forkant partikongressen, noe som kan tyde på å være et forsøk på å opprettholde kommunistpartiets grep om makten.