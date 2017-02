Olav Thon-Gruppen: – Vi kunne bygget flottere kjøpesentre

– Vi kunne sikkert ha bygget flottere sentre som var mer utadvendte mot sine nærområder. Der har kanskje ikke myndighetene vært flinke nok til å stille krav, men jeg tror det har kommet seg mye.

Det sier Konserndirektør Tron Harald Bjerke i Olav Thon-Gruppen som eier og forvalter rundt 100 senterbygg landet rundt.

SVARER PÅ KRITIKKEN: Tron Harald Bjerke, konserndirektør i Olav Thon-Gruppen. Foto: Petter Sommer / NRK

Ble slaktet av forfatter

Denne uken har kjøpesenterkjedene fått hard medfart etter at forfatter Ronny Spaans har skrevet bok der han gir flere norske kommuner krass kritikk for å ha latt kjøpesentre ødelegge bysentrene i landet.

– Et kjøpesenter er et privatisert innelukka rom, du har ingen utsikt, du kan ikke drive politisk aktivitet der, du kan ikke ta med matpakken. Alt er rettet mot konsum og økonomisk profitt, sa Spaans i NRK Kulturnytt.

Norge er nemlig på Europatoppen i kjøpesentertetthet, med rundt 900 kvadratmeter kjøpesenter per 1000 innbyggere.

– Gjør omtrent det de vil

Den kjente arkitekten og byplanleggeren Peter Butenschøn mener kjøpesenterkjedene har misbrukt makten sin.

Det må være noe annet og mer enn butikker med kasseapparater som knytter oss sammen som folk. Peter Butenschøn

– Det er helt klart at de har et ansvar. De har penger, de har makt til å gjøre omtrent det de vil, og de har ikke møtt noen særlige stengsler fra myndighetene. De har hatt fritt leide til å ta handelen ut av bygatene og ut til kjøpesentrene. Det har de gjort med viten og vilje, sier han.

KRITISK: Byplanlegger Peter Butenschøn mener eiendomsutviklerne og politikerne har mye av skylden for kjøpesentrenes innvirkning på bysentrene. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Da Butenschøn var direktør for Norsk Form var han med på å få vedtatt en byggestans for kjøpesentre i 1999. Dette ble fulgt opp i 2008 da det kom en rikspolitisk bestemmelse som sa at det ikke kunne bygges sentre på mer enn 3000 kvadratmeter utenfor tettstedene.

Butenschøn mener at utviklerne av kjøpesentre likevel fikk det som de ville.

–Selv om vi fikk en kjøpesenterstopp i 1999 så viser det seg at kommunene og staten gir dispensasjoner. De lager unntaksbestemmelser slik at det ikke virker i praksis.

– Norge er skapt for kjøpesentre

I fjor omsatte norske kjøpesentre for over 150 milliarder kroner totalt, og på sentrene er ventelistene lange for butikker som vil inn.

– Kjøpesentrene er kanskje de største arbeidsplassene i regionene de ligger. Det er stabile og gode arbeidsplasser som er nokså upåvirket av dårlige økonomiske tider, sier Bjerke i Olav Thon-Gruppen.

– Mange av dem som kritiserer norske kjøpesentre, har nok vært på studietur i Sør-Europa, der vi har et helt annet klima og en helt annen befolkningsstruktur. Norge er jo skapt for kjøpesentre med det klimaet vi har.

Det beroliger ikke Butenschøn.

– Selv om vi har mye dårlig vær, er det viktig at vi har gode offentlige rom og fellessteder. Det må være noe annet og mer enn butikker med kasseapparater som knytter oss sammen som folk, sier han.