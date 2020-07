OL-kunst for millionar forfell på Lillehammer: – Ein skandale

HØYRER TIL PÅ HØGSKULEN: Vi er kjempeglade for at vi fekk kunstsamlinga. Vi synest den høyrer til her og trur det er viktig at samtidskunsten til stades der folk er, seier Marit Torgersen, direktør for digitalisering og infrastruktur ved INN.

Foto: Mette Vollan / NRK