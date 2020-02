Økt nysgjerrighet om samer

Plasserer publikum rett i krigssone

Hovedpersonen i dokumentarfilmen «The Cave» er barnelegen og sykehuslederen Amani Ballour. Vi følger henne og kollegene i en daglig kamp for å berge liv. Den Oscar-nominerte filmen er noe så sammensatt som et hjertevarmt, provoserende og brutalt nærbilde fra et krigsherjet sykehus i Ghouta, Syria. Filmpolitiet gir «The Cave» 5-er på terningen. Amani Ballour ble tildelt Raoul Wallenberg-prisen av Europarådet i januar for «ekstraordinært humanitær innsats».