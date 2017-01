– Jeg registrerte smerten, men kunne jo ikke gi meg, sier alpinist Odd Sørli (62), som etter sykkelvelten reparerte kjeden før han sykla i mål.

SURT Å MÅTTE UT: Alpinist Odd Sørli med armen i bind etter å ha vært med i en dramatisk sykkelulykke i Hellas, i forbindelse med Mesternes Mester. Han fullførte et sykkelløp med kragebenet ute av stilling. Foto: Tonje Bergmo / NRK

– Den mest dramatiske ulykka i Mesternes Mesters historie

Sørli ble dermed uforskyldt andremann ut av årets Mesternes Mester, som denne gangen er spilt inn i Kalamáta i Hellas.

– Dette er den mest dramatiske ulykken vi har hatt i de åtte sesongene Mesternes Mester har blitt laget. Som gammel sykkelproff var det forferdelig å se en slik velt skje under lagtemporittet. Vi får bare takke høyere makter for at det ikke gikk helt galt, sier programleder Dag Erik Pedersen til NRK, og fortsetter:

GJORDE VONDT: Jeg ble lei meg og synes det var vondt å se at en «grand old man», en gentleman som Odd lå og vred seg i smerte, sier programleder Dag Erik Pedersen. Foto: Tonje Bergmo / NRK

– Jeg ble lei meg og synes det var vondt å se at en «grand old man», en gentleman som Odd lå og vred seg i smerte.

To timer på operasjonsbordet

Ulykka sendte Sørli rett hjem til Norge og opp på operasjonsbordet.

– Jeg røsket av alt av muskel- og senefester og slo kravebenet helt ut av stilling. Jeg måtte gjennom en to timers operasjon for å få alt på plass igjen, sier han.

Han sier at ortopeden hans er fornøyd etter operasjonen, selv om det vil ta opp til seks måneder før han for alvor kan begynne å bruke armen igjen.

– De sier det vil ta to år før det blir smertefritt, men de sier jeg skal bli bra igjen, sier Sørli til NRK.

PÅ VEG TIL SYKEHUSET: Odd Sørli på veg til sykehus etter en dramatisk sykkelvelt. Foto: NRK

Dette skjedde

Tilbake i Hellas forteller Sørli NRK om hva som skjedde i de dramatiske sekundene:

– Vi var ute på en tre timers lang konkurranse på sykkel. Det var viktig å ligge tett for å kjøre raskest, men vi ble liggende litt for tett, sier han, og fortsetter:

– I en svak venstresving i stor fart kom Tonje (Sørlie, red.anm.) borti bakhjulet til Eldar (Rønning, red.anm.). Jeg forsøkt å styre unna, men klarte det ikke og ramlet på skulderen og hodet. Jeg kjente at det knaste i skulderen, så jeg skjønte at den hadde gått. Men jeg visste ikke hvor alvorlig det var før jeg satt meg opp på sykkelen igjen. Og jeg ville fullføre konkurransen, sier han.

Han forteller at den siste bakken var ganske humpete og ikke veldig behagelig for skuldra.

– Men jeg ble tatt veldig raskt under behandling. Det er fremdeles vondt, men skuldra er på plass.

Tror han hadde kommet svært langt

Han innrømmer at det var surt å måtte gi seg i Mesternes Mester.

– Hvor langt hadde du nådd om du ikke hadde havnet i denne ulykka?

– Jeg var meget godt forberedt og resultatene fra de ni første øvelsene beviste jo nettopp det. Jeg tror jeg hadde kommet svært langt!

I forrige episode var det fekteren Bartosz Piasecki som måtte ut av konkurransen.

Disse kjemper ennå om tittelen:

De gjenværende som kjemper om tittelen Mesternes Mester 2017 er: Tonje Sørli, Eldar Rønning, Helene Olafsen, Anita Moen, Frode Grodås, Else-Marthe Sørlie Lybekk, Anders Jacobsen og Ine Barlie.