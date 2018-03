Odd Nerdrum: – Sønnen min var død

Den genierklærte, selverklærte kitchmaleren og hans sønn Øde S. Nerdrum er blant gjestene på «Skavlan» fredag.

Her forteller maleren om den sjokkartede opplevelsen det var at hans sønn nesten døde da han var spedbarn etter å ha pådratt seg et RS-virus som utviklet seg til lungebetennelse.

– Han ble smittet av sin bror i barnehagen. Etter tre-fire uker ble han så syk at han måtte til legen, men legen trodde at han skulle overleve det. Men så ble han hvitere og hvitere og så nærmest ut som et stearinlys i ansiktet. Jeg så at han lå og døde, sier Nerdrum.

Øde S. Nerdrum holdt på å dø da han pådro seg et RS-virus som spedbarn. Sammen med sin far Odd gjester hos Fredrik Skavlan. Foto: Pillan Thelaus / Monkberry/NRK

– Var død

Han forteller at det var en kamp om å få ambulansen til å hente Øde, men at de til slutt fikk helsepersonell hjem til seg.

– Legen sa da at Øde var nesten død. Og så døde han i drosjebilen som gikk med sirener opp til sykehuset. Han var død en stund. Men da de kom opp på sykehuset satte de i gang med å redde ham. Så han var død ganske lenge, sier Nerdrum.

– Da han senere ble døpt sa jeg i talen at Øde hadde vært innom dødsriket. Og jeg var spent på hva han skulle fortelle om det senere i livet, forteller Nerdrum på talkshowet.

Hendelsen i 1995 er også til en viss grad beskrevet i boka til Nerdrum-biograf Jan Åke Petterson. Ifølge Dagbladet våket Odd Nerdrum over sin syke sønn i tre døgn på sykehuset.

Den dramatiske hendelsen skal ha inspirert kitschmaleren til å lage de to bildene «Spedbarn i øde landskap» og «Livredderen». Sistnevnte bilde viser en skallet mann med et nakent spedbarn på armen.

Lager dokumentarserie om sin far

Øde S. Nerdrum fortalte nylig i Aftenposten at han og broren Bork jobber med en dokumentarserie om den mer enn 50 år lange karrieren til faren.

– Det handler om at vi skal gå i dybden om ham som maler, men det er også en film om offentlighetens jakt på ham, sier Øde S. Nerdrum i intervjuet.

Se hele intervjuet på «Skavlan» klokken 21.25 på NRK1 eller nå i NRKs nettspiller