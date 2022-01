Oda Gondrosen er vidare etter kveldens første MGP-duell

Gull, glitter og glam. I kveld er det VILDE, Sturla, Mari Bølla og Oda Gondrosen kjempar om ein finaleplass i Melodi Grand Prix.

Korona pregar også dagens sending. Mikkel Niva og Annika Momrak leiar showet utan Kåre Magnus Bergh som har testa positivt for korona.

– Vi held sjølvsagt fram med vår programleiar-isolasjonsstolleik denne laurdagen også, sa Annika Momrak før konkurransen braka laus.

– Førre veke var det du som var llitt borte vekke,. Denne veka var det Kåre Magnus som fekk ein ufrivilleg kveld i sofakroken. Men vi held koken, sa Niva.

Og i staden for den mystiske duoen Subwoolfer som også blei ramma av koronasmitte, står forhandskvalifiserte Northkid på scenen.

Heldigvis er resten av artistane friske.

Kveldens første duell er mellom Mari Bølla og Oda Gondrosen. Etterfølgt av Sturla og Vilde. Vinnarane av dei to duellane møtest i den avgjerande gullduellen. Og vinnaren av det heile vil sikre seg ein finalebillett.

Kven som endar opp med å representere Noreg under Eurovision i Torino, Italia, får vi svar på den 19 februar.

Første duell

Først ut i elden var Mari Bølla (17) frå Stavanger med låten «Your Loss».

Mari Bølla «Your Loss»

Mari Bølla på scenen under Melodi Grand Prix 2022.l Du trenger javascript for å se video. Mari Bølla på scenen under Melodi Grand Prix 2022.l

Nokre kjenner kanskje att Bølla frå Idol. For i 2020 stakk ho av med sigeren og blei med den yngste vinnaren av songkonkurransen nokosinne. Ho er også den yngste deltakaren i MGP i år.

– Eg har så lyst til å vise Noreg, men også resten av Europa og verda kva eg har å gje. Å komme til finalen er draumen. Eg elskar MGP sjølv og har sett på det sidan eg var lita.

– Sang og musikk betyr alt for meg. Eg visste at eg kom til å stå på denne scena ein dag.

Bølla var kledd i kvite frynser og sceneshowet spektakulært i ekte MGP-ande.

– Låten handlar om det å vere sterk og finne styrken i vanskelege stunder. Inspirasjonen er frå mitt fyrste brudd. Men det er ei skikkeleg party-låt.

Oda Gondrosen «Hammer Of Thor»

Oda Gondrosen på scenen under Melodi Grand Prix 2022. Du trenger javascript for å se video. Oda Gondrosen på scenen under Melodi Grand Prix 2022.

Tidlegare Idol og The Voice-deltakar Oda Gondrosen er tilbake på scena med låten «Hammer Of Thor». Og frisyren matchar låten som er i ekte vikingstil. Det er ikkje fyrste gong ho konkurrerer mot Mari, for dei kjempa begge om å komme på pallen i Idol i 2020.

– Det å vere med på MGP følest heilt utruleg og det er ein stor draum som går i oppfylling.

Ho fortel at låten handlar om girlpower og det å ta makten.

– Dei seier at når Thor kastar hammaren, så treff han akkurat det han siktar på. Så no tek eg hammaren, kastar og siktar på MGP-finalen.Så får vi sjå om det går.

Publikum har sendt Oda Gondrosen vidare til gullduellen.