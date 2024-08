Bekreftelsen kom på bandets hjemmeside tirsdag morgen. Nettsiden brøt sammen like etter annonseringen. Men var oppe og gikk igjen etter et kvarters tid.

På fredag kommer en ny utgave av debutalbumet «Definitely Maybe» i anledning at det er 30 år siden plata ble gitt ut første gang.

Og til sommeren neste år skal bandet ut på turne. Da spiller de 14 konserter i Storbritannia og Irland. Dette blir de eneste konsertene i Europa i 2025.

Dette skal følges opp med en turne utenfor Europa senere på året.

– Rockesjokk! Personlig gleder jeg meg veldig til å se dem sammen igjen, svarer musikksjef Mats Borch Bugge i NRK på nyheten om gjenforeningen.

Mats Borch Bugge møtte Liam Gallagher etter en konsert i Budapest tidligere i august. Foto: Jørgen Stråtveit / NRK

Flere rykter

Ryktene om gjenforeningen har vært mange. Britiske The Times har blant annet meldt at bandet skal spille flere konserter i både London og Manchester neste sommer.

Etter mange år med krangling oppløste brødrene Oasis i 2009, nå skal de tilbake på scenen sammen. Foto: JOERG KOCH / AFP

Spekulasjonene toppet seg for alvor natt til mandag da bandets frontfigurer, brødrene Liam og Noel Gallagher, delte samme video på X som viser datoen 27. august 2024.

Ventetid

Gjenforeningen skjer etter 15 års ventetid. Etter mange år med krangling oppløste nemlig brødrene Oasis i 2009.

– De to brødrene har holdt et sabla leven gjennom ulike mediekanaler i 15 år, at de nå skal dele scene er et familieterapeutisk mysterium, sier Borch Bugge.

Begge brødrene har gitt ut plater og turnert på egen hånd gjennom årene uten å oppnå den suksessen de hadde sammen.

Fakta om Oasis Britisk rockeband fra Manchester som regnes som et av de aller viktigste innen 90-tallets britpopbølge.

Liam Gallagher kom med i bandet Rain, omdøpt til Oasis, som vokalist og låtskriver i 1991, og etter noen måneder kom storebror Noel Gallagher om bord og tok kreativ styring som hovedlåtskriver.

I 1994, året etter at de fikk platekontrakt, kom debutalbumet «Definitely Maybe», som gikk rekordraskt til topps på de britiske listene. Liam Gallagher har i sommer feiret 30-årsjubileet til denne platen på festivaler ved å spille den gjennom i sin helhet.

Oasis har spilt fire ganger i Norge: 1997, 2000, 2006 og 2009. De hadde ti Topp-20-hits i Norge fra 1995-2005, der sju nådde VG-listens Topp 10.

Det ble bråstopp 28. august 2009 for Oasis. Bandet skulle spille i Paris, men konserten ble avlyst rett før på grunn av en «krangel» backstage. Noel Gallagher ga beskjed bare timer senere om at han sluttet, med ordene: «Jeg kan bare ikke fortsette å jobbe med Liam en dag til». (NTB)

Borch Bugge sier det blir spennende å se om det kommer ny musikk i kjølvannet av gjenforeningen.

Han påpeker at comebacket føyer seg inn i rekken av band som har funnet sammen igjen enten som følge av ytre press eller på grunn av økonomi.

– Slik sett betyr ikke dette så mye mer enn at de potensielt vil bli ringrever i et umettelig livemarked, der mange er tilbakeskuende og med et retro tankegods. Men igjen – alt a – henger av om det kommer ny musikk eller ei. Lennon/McCartney får vi ikke tilbake, dette er en form for trøst, sier musikksjefen.

Manchester-bandet ble grunnlagt i 1991. Med 75 millioner solgte album verden over.

Blant bandets mest kjente låter finner man «Wonderwall», «Don't Look Back In Anger» og «Stop Crying Your Heart Out»