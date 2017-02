Nytt utspill om 22. juli-minnesmerke

Også historiker Tor Einar Fagerland vil være til stede når AUF og Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene møter kommunalminister Jan Tore Sanner på Utøykaia, på landsiden. Fagerland har vært fagansvarlig for 22. juli-utstillingen.

Tema for møtet er etter det NRK erfarer et nytt initiativ som AUF og støttegruppen vil legge frem for Sanner.

Neset Sørbråten ligger på landsiden ved Utøya. Her skal det planlagte minnesmerket ligge.

I 2014 ble det bestemt at det er den svenske kunstneren Jonas Dahlberg bidrag som skal bli det nasjonale minnestedet etter 22. juli.

Dahlbergs forslag går ut på å lage et fysisk kutt i fjellmassen i neset på Sørbråten, en odde på landsiden like nord for Utøya camping. Navnene på de omkomne skal trykkes på den ene kuttflaten.

Men naboene har protestert mot planene. De mener et stort minnesmerke blir belastende. Sommeren 2016 ble det kjent at naboene går til rettssak mot staten for å få stanset minnesmerket.

Rettssaken om det planlagte minnesmerket starter 25. april. Regjeringen har sagt den er villig til å revurdere utformingen av minnesmerket, men holder fast ved stedsvalget.