2019 ser ut til å bli et rekordår på søket etter brukte bunader som selges via privatpersoner på Finn.no.

– Vi merker at etterspørselen har økt betraktelig sammenlignet med søk fra 2017, sier Kristine Eia Kirkholm, kommunikasjonssjef i Finn.

Ved inngangen til mai måned i 2017 fikk man drøyt 2200 treff på ordet bunad på Finn.no. Per dags dato får man 8898 treff på bunader, bluser og tilbehør – altså en firedobling på to år.

Fra Finn.no: antall daglige søk på bunad.

I mai 2017 var det 285 000 søk på bunader – med en liten nedgang i fjor, viser foreløpig prognose at tallene i år har steget.

– Nordlandsbunad, Trønderbunad, Vestlandsbunad og Hardangerbunad ligger på topp. Beltestakk søkes det også mye etter, sier Kirkholm.

La bunaden vandre

Viktoria Terese Hauk, kommunikasjonssjef i Tise bekrefter økningen.

– Vi ser at det er cirka dobbelt så mange søk etter bunader i år sammenlignet med i fjor.

Jenny Skavlan, sy om-dronninga og kreativ leder i Tise er glad for at flere oppsøker gjenbruksappen for å kjøpe bunader.

– Det er utrolig fint å se at et plagg som vanligvis går videre til neste generasjon i en familie også går videre til andre, sier Skavlan til NRK.

I 2017 hadde hun på seg en selvsydd drakt laget av antikk-marokkansk duk og ull, fløyel og bånd fra Grønland i Oslo.

– Kvalitetsplagg i gode materialer som er laget for å vare og kunne vandre i generasjoner er jo et perfekt plagg å kjøpe brukt. Jo mer historie et sånt plagg har, jo bedre. De fortjener å brukes, repareres og tas vare på. Man burde nesten brodere inn navnet sitt og årstall, så kan man spore de tilbake når de er godt i gang med vandringen sin. Synd om så fantastiske plagg støver ned på loft og i kjellere, sier Skavlan.

Bunadspopulariteten har gått i bølger, og de siste årene blitt et slags statussymbol. Likevel velger flere å kjøpe bunaden brukt. Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix

Kirsti Villemo Gjestvang, produksjonsleder i Oslo Bunad forteller at de har hatt en voldsom økning på utleie av bunader, og tror det skyldes et trendstempel.

– Mange av våre kunder forteller at de har solgt sin gamle bunad, for å kunne leie en fra der de bor nå. De vil for eksempel heller leie en Oslo-bunad for en dag enn å eie en fra der de har vokst opp, forteller Gjestvang.

Forholdsregler når du kjøper bunad på nett: Ekspandér faktaboks Nettredaktør Anja Stang minner om at det er viktig å vite mest mulig om hvilken stand bunaden er i og hva slags tilbehør som følger med før man handler på nett. – Prisen står gjerne i forhold til kvaliteten, og selv om det er rimeligere å kjøpe brukt vil den gjerne koste en del uansett. Det er også et plagg du skal regne med å kunne bruke i mange år fremover, forteller Stang. – Mange er flinke til å oppgi slikt på nettet, men det varierer. Selv om det av geografiske grunner kan være nødvendig å sende den, er det et plagg som helst bør prøves på. Hvis dette ikke er mulig, er det essensielt å be om mål! De fleste bunader kan heldigvis justeres litt i liv og lengde, men passformen er viktig, forteller Stang. Kristine Eia Kirkholm, kommunikasjonssjef i Finn råder å sjekke opp en ekstra gang før man kjøper på nett eller via app. – Sammenlign gjerne bilder fra oppslagsverk som Norsk bunadsleksikon, og få fullstendig oversikt over bunaden du ønsker å kjøpe, sier Kristine.

Vintagebølge

Anja Stang, redaktør for det grønne nettmagasinet Green House forteller at tradisjoner, nasjonale verdier og godt håndverk er grunnen til at bunden ligger høyt i pris, men som også er grunnen til at den får et moderne statussymbol.

Anja Stang, redaktør for det grønne nettmagasinet Green House. Foto: Mille Frømyhr / Mille Frømyhr

– Kanskje det kan ha hakket høyere status at bunaden er arvet eller sydd spesielt til deg, men med den store vintagebølgen kan det tvert imot være en fin ting å kjøpe brukt, forteller Stang.

– Selv om bunaden jo er et miljøvennlig plagg å lage nytt – den ultimate «slow fashion» både med tanke på prosess, pris og materialer, viser det at du har kjøpt den brukt både at du tar miljøhensyn og har et fornuftig forhold til penger.

Hun forteller at både second hand og vintage er en regjerende trend i motebildet og kan ha en effekt på den store «bunadsbølgen».

– Jeg tror det henger sammen med at både second hand og vintage heldigvis også er sterke trender, samtidig med nye bølger som bytting og utleie. Hvis du ikke hadde bestemor med bunad du kan arve, kan du få tak i en annen som også har en spennende historie bak seg.