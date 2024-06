Nytt på nytt-quiz uke 25

Helt elleville høydepunkt

– En del av sexvitsene og voldsscenene oppleves også å være drøy for drøyhetens skyld. (...) Resultatet er at «The Boys» sesong 4 ikke oppleves like skarp og forfriskende som da serien fikk publikum til sette eplepaien i vrangstrupen med sine innledende runder. Likevel er dette fremdeles grovt bra superheltaction som sparker oppover i mange retninger, skriver seriekritiker Sigurd Vik.