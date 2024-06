Nytt på nytt-quiz uke 24

HBO bekrefter en tredje sesong av «House of the Dragon»

«Game of Thrones»-spinoffserien «House of the Dragon» får en tredje sesong, bekrefter HBO.

Med sesong 2 like om hjørnet slipper altså HBO nyheten om at de har fornyet for ytterligere en sesong av den kritikerroste fantasy-serien.

– Vi kunne ikke vært mer henrykt for å fortsette historien om House Targaryen og for å se denne crewet skinne på nytt i en sesong tre, sier Francesca Orsi, leder for dramaserier og film ved HBO.

Pressemeldingen sier ingenting om når innspillingen av tredje sesong starter eller når fansen kan forvente å få se det ferdige resultatet, som naturlig nok trolig blir en god stund til.

(NTB)