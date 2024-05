Nytt på nytt quiz uke 20

TikTok-ere saksøker amerikanske myndigheter

Ifølge advokatene til de åtte krenker den føderale loven deres rett til ytringsfrihet, nedfelt i det første grunnlovstillegget.

Deres innvendinger mot loven ligner de som TikTok selv trakk fram i sitt søksmål i forrige uke. Saken kan gå helt til høyesterett. Den nylig vedtatte loven gir morselskapet, kinesiske ByteDance, ett år på å selge seg ut.

En talsperson for TikTok opplyser at selskapet dekker de juridiske kostnadene knyttet til søksmålet, som er fremmet for en domstol i hovedstaden Washington.

(NTB)