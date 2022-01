Nytt blekkforbud: Frykter økning av hjemmelagde tatoveringer

Norsk Tattoo Union frykter at det kan ta tatoveringsbransjen tilbake til undergrunnen.

– Situasjonen er veldig krevende, samtlige av de fargene vi er vant til å bruke er nå forbudt, sier Marius André Bjerke, aksjonær i flere tatoveringsstudioer i Oslo.

Det er nå kommet et nytt regelverk som forbyr bruk av 4000 kjemikalier, fordi de kan være helseskadelige.

Fra og med 4. januar må derfor produsenter av tatoveringsblekk lage blekk som er i henhold til de nye reglene. Men ifølge bransjeaktørene har ikke produsentene greid å lage nok godkjent blekk innen tidsfristen.

Dermed mener tatovørene at de ikke kan tilby kunder på langt nær de tjenestene man normalt kan.

Håvard Amdal Håkonsen (til venstre) fikk tatovering av De Vegas ved Inspirit Tattoo med blekk som i dag ikke er tillatt å bruke. Han kunne gjerne tenkt seg flere tatoveringer, og han synes derfor forbudet er synd for bransjen. Foto: Adan Hassan Tassamma / NRK

Må kaste alt blekket han har

– Ingenting av blekket jeg har, er tillatt fra dette trer i kraft. Her må jeg kaste alt, sier De Vegas ved Inspirit Tattoo i Stavanger.

Vegas har ikke store verdier i ubrukelig blekk, men vet at mange tatovører har store fargebeholdninger som nå er ubrukelige.

Det har kommet noe fargeblekk som er innenfor de nye reglene, men langt fra nok, ifølge ham.

Marius André Bjerke frykter en grå tid for tatovører som er spesialisert på fargetatoveringer. Foto: Thorvald Aschim / NRK

– Det er mye som gjenstår, sier Vegas.

– Sender bransjen undergrunns

Bjerke frykter for at levebrødet til flere tusen arbeidere forsvinner over natten. Men han er også bekymret for kunder som kanskje tyr til hjemmelagde tatoveringer.

Slike tatoveringer med fargeblekk kan bli vanskelig å få tak i etter de nye reglene. Foto: Thorvald Aschim / NRK

– Det man gjør nå er å presse deler av bransjen under jorden, og de som er useriøse kommer til å blomstre opp med blekk fra Ebay og ingen kontroller. Det frykter vi som seriøse aktører følgene av.

De Vegas ved Inspirit Tattoo i Stavanger. Foto: Adan Hassan Tassamma / NRK

Det samme gjør De Vegas i Stavanger.

– Jeg tviler veldig på at disse kommer til å overholde noe regelverk, sier han.

Kari Kjelskau, leder av Norsk Tatoo Union, deler den samme bekymringen.

Kari Kjelskau mener at det strenge regelverket vil virke mot sin hensikt. Foto: PRIVAT

– Vi har kjempet i mange år for å få bransjen til å følge regler og drive hygienisk. Dette regelverket vil sende bransjen undergrunns igjen, sier hun og fortsetter:

– Jeg tror ikke det hadde blitt så strengt hvis det ikke var for at vi er en liten bransje som noen få personer ikke liker.

Ønsker midlertidig dispensasjon

Aktørene ønsker en midlertidig dispensasjon for å bruke det gamle tatoveringsblekket, frem til godkjent blekk kommer ut på markedet.

Spørsmålet ble også tatt opp i Stortinget. Det ble avvist av klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Til NRK sier Barth Eide at man setter helsen til folk først.

– Når man finner ut av effekten som kjemikaliene har, er helseformålet det viktigste. Det kan ha kommet brått på, men det burde det ikke ha gjort. For dette regelverket har vært kjent over tid.

Dette tatoveringsblekket er nå forbudt i Europa. Foto: Thorvald Aschim / NRK

Klima- og miljøministeren sier at det heller ikke er praktisk mulig å gi dispensasjon på nasjonal basis, fordi regelverket gjelder for hele Europa.

– Det er nettopp fordi at forbrukerne skal beskyttes på samme måte i hele EØS-området.

Marius Bjerke mener at regjeringen viser lite forståelse for bransjen.

– Regjeringen har gått til valg på å få folk i arbeid og dette er det stikk motsatte, sier han.