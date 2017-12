Kravet fra de ni nyhetsbyråene kommer etter diskusjoner i EU-parlamentet om et direktiv for å få Facebook, Google, Twitter og andre store internett-tjenester til å betale for de millioner av nyhetsartikler de bruker eller linker til, skriver nyhetsbyrået AFP.

Nyhetsbyråene skrev et innlegg i franske Le Monde på onsdag. De reagerer på at nettgigantene, som Facebook, får store annonseinntekter på innhold de selv ikke har produsert.

I innlegget skrev nyhetsbyårene at for eksempel Facebook bruker deres innhold for å tiltrekke brukere og annonsører. Nyhetsbyråene mener det truer hele nyhetsformidlingen at Facebook ikke betaler dem som har produsert innholdet, skriver YLE.

NTB støtter kravet

Norske NTB er ikke med på selve oppropet, men støtter kravet fra de andre nyhetsbyråene.

IKKE SIGNERT: NTB har ikke signert oppropet selv, men nyhetsredaktør Ole Kristian Bjellaanes sier at de likevel støtter kravet fra de andre nyhetsbyråene. Foto: Jane Rasmussen / NRK

– Det handler om at ni nyhetsbyråer i Europa ønsker å bli en del av dette direktivet. At vi ønsker å bli behandlet på lik linje med publisistene. Samtidig som dette er et direktiv ment å forsvare de tradisjonelle publisistenes ve og vel i en digital fremtid, sier nyhetsredaktør i NTB, Ole Kristian Bjellaanes.

Nyhetsbyråene produserer og formidler nyhetsstoff til pressen som igjen kan publisere innholdet på sine plattformer.

Det er det franske nyhetsbyrået AFP som står i spissen for oppropet. Med seg har de også tyske DPA, britiske PA, spanske EFE, italienske ANSA, svenske TT, belgiske Belga, Østerrikes APA og nederlandske ANP.

Sammen om et innlegg i Le Monde

I innlegget i den franske avisen Le Monde, skrev nyhetsbyråene blant annet at Facebook har blitt det største mediet i verden.

– Likevel har verken Facebook eller Google en redaksjon. De har ikke journalister som risikerer livet i Syria, et byrå i Zimbabwe som etterforsker Mugabes avgang eller redaktører som faktasjekker informasjon som kommer fra reportere i felten, skrev de.

Videre skrev de at nyheter er den andre grunnen, etter å holde kontakt med familie og venner, til at folk logger seg på Facebook. Selskapet tredoblet sine inntekter til 10 milliarder dollar i fjor.

Nå gjør EU en kraftanstrengelse for å prøve å bringe orden i dette, som et ledd i en stor digital satsning. Det gjenstår å se hva som blir det endelige resultatet. Ole Kristian Bjellaanes, nyhetsredaktør NTB

Tall fra NRK Analyse viser at 16 prosent av trafikken til nrk.no kommer fra sosiale medier.

Bjellaanes ser at det kan være noen praktiske problemer med å regulere en eventuell betaling fra nettgigantene.

– Det har vært gjort forsøk i enkelte europeiske land, men det har ikke lykkes til nå. Nå gjør EU en kraftanstrengelse for å prøve å bringe orden i dette, som et ledd i en stor digital satsing. Det gjenstår å se hva som blir det endelige resultatet i dette.

– En ubalanse

Sjefsredaktør i Aftenposten, Espen Egil Hansen, understreker at han ikke kjenner til dette oppropet i detalj, men han sier han forstår bakgrunnen for det.

– Det er en ubalanse. De sosiale mediene er på en måte gratispassasjerer. De bruker i stor grad innhold fra mediebedrifter og andre uten å ha kostnader og journalister, men de har store inntekter på det. Derfor forstår jeg at de kommer med et slikt krav, sier han.

– Kan vi se for oss en mediehverdag hvor vi ikke publiserer nyhetsinnhold på sosiale medier?

– Ja, det er mulig å se for seg. Men sosiale medier er blitt en viktig del av hvordan vi alle kommuniserer i dag. Jeg tror også at innhold fra mediebedrifter er en viktig del.

FORSTÅR: Sjefredaktør i Aftenposten, Espen Egil Hansen, sier han forstår bakgrunnen for oppropet fordi det er en ubalanse. Foto: Jane Rasmussen / NRK

Nyhetsredaktøren i NTB tror derimot ikke at det er mulig å se for seg en mediehverdag uten at vi publiserer nyhetsinnhold på sosiale medier, slik verden ser ut i dag.

– Nyhetene er en av de store driverne til sosiale medier, og mange vil hevde at nyhetsmediene tjener på at det er i deres interesse at sosiale medier hjelper stoffet ut til publikum, sier Bjellaanes.

Han legger til at han samtidig ser at det er viktig å ha et opphavsrettslovverk som sikrer grunnleggende rettigheter for dem som produserer denne type stoff.

– Det som skjer i EU nå, er å ta dette et skritt lenger ved å inkludere publisistene i dette lovverket.

Et direktiv vil bare tvinge dem som nå putter en uforholdsmessig stor del av annonseinntektene i egen lomme, til å dele pengene med dem som produserer informasjonen og står bak inntektene Skrev de ni nyhetsbyråene i en uttalelse til Le Monde

Påvirkning for publikum

Noen medlemmer i EU-parlamentet uttrykte bekymring for om et eventuelt direktiv vil true fri tilgang til nyheter for internettbrukere, skriver nyhetsbyrået AFP.

Men ifølge nyhetsbyråene vil ikke dette bli et problem. De advarer mot at den nåværende utviklingen kan føre til at nyhetsbyråene forsvinner og dermed føre til færre pålitelige nyhetskilder, skriver YLE.

– Et direktiv vil bare tvinge dem som nå putter en uforholdsmessig stor del av annonseinntektene i egen lomme, til å dele pengene med dem som produserer informasjonen og står bak inntektene, skrev byråene i Le Monde.

Facebook, Google og Twitter har foreløpig ikke svart på NRKs henvendelser.