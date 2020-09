– Dette er alvorlig og det er derfor viktig å diskutere hva som kan gjøres for å redusere denne type press mot barn og ungdom, sier direktør i Medietilsynet, Mari Velsand, til NRK.

I 2018 var Medietilsynet med på å lage en skisse for etiske retningslinjer mot kroppspress i sosiale medier. For å følge opp dette arbeidet gjennomførte de i år en undersøkelse med deltagere i aldersgruppen 9-18 år.

Nesten én av tre 9-12-åringer har fått reklame for å gå ned i vekt og én av fire i samme aldersgruppe har fått reklame for produkter som skal gi større muskler.

Minst halvparten av 13-18-åringer har fått tilsvarende nettreklame.

12 og 18 prosent i de to aldersgruppene har opplevd å få reklame på nett for alkohol.

Direktør i Medietilsynet, Mari Velsand, mener at dagens regelverk kan oppleves som uoversiktlig og komplisert Foto: Foto Medietilsynet/ Mathias Fossum

Medietilsynet er bekymret for konsekvensene denne type reklame har for barn i så ung alder.

– Vi frykter at et så stort markedsføringstrykk mot de unge bidrar til økt kroppspress.

Ønsker endring i lovverket

– Vi mener at aktører som står bak sosiale medier må ta et større ansvar for hva slags reklame som når barn og ungdom i deres kanaler. Påvirkere med unge følgere burde også ha en bevisst holdning til hvilke produkter de omtaler.

Velsand mener det er behov for endringer i lovverket da dagens regelverk kan oppleves som uoversiktlig og komplisert.

– Det burde komme tydelig frem dersom bilder som brukes i reklame er retusjert. Derfor er det bra at regjeringen nå ser på endringer i markedsføringsloven på dette punktet.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sier regjeringen er i gang med et lovforslag om å endre markedsføringsloven for å motvirke kroppspress.

– Der foreslår vi blant annet en plikt for annonsører til å merke reklame der kroppen til personen i reklamen er endret ved retusjering. Å merke retusjert reklame kan bidra til at barn og unge slutter å sammenligne seg med konstruerte skjønnhetsidealer, og dermed blir tryggere og mer fornøyd med seg selv, sier Ropstad til NTB.

– Helt tragisk

Jorunn Kaiander Sundgot Borgen, professor ved Norges idrettshøgskole, mener at det er graverende tall.

Professor Jorunn Kaiander Sundgot Borgen viser til at kroppspress påvirker livskvaliteten hos barn og unge Foto: Norges idrettshøgskole

– Vi vet at når så små barn, her vises det til 13–14 åringer, får reklame knyttet til kosmetiske inngrep eller økt muskelmasse forvrenger det virkelighetsbildet til disse ungene.

Borgen mener at det må bli strengere kontroll for hvilke reklamer man kan eksponere barn for.

– Det er tragisk, det skal ikke skje. Vi vet at eksponering for denne type reklame er assosiert med kroppspress og det kan gi alvorlige virkninger på helsen.